Alejandro Salas responde a comunicado de la Defensoría: “Debería preguntar antes de pronunciarse”

El ministro de Trabajo, Alejandro Salas, reprobó el pronunciamiento emitido por la Defensoría del Pueblo luego de que tomara relevancia un video en el que el presidente Pedro Castillo pedía a su escolta que le amarra los zapatos. Ante ello, el funcionario consideró irresponsable que no se le haya consultado previamente al mandatario sobre los pormenores de dicho acto.

“Es que la Defensoría debería preguntar antes de pronunciarse. Las instituciones del país están no para tratar de polemizar en un marco de coyuntura política, que desde ya es un poco complicada”, precisó el funcionario desde las afueras del Palacio de Gobierno.

Salas añadió que si la institución hubiese actuado con responsabilidad, lo primero que debía hacer era “preguntar, enviarle un documento seguramente al presidente manifestándole su preocupación por estos hechos y (...) si el presidente responde una situación que no satisface la pregunta que ha hecho, recién pronunciarse”.

El titular de la cartera de Trabajo también señaló que estas acciones no deben ser tomadas como un prejuicio hacia el presidente, ya que va contra la gobernabilidad. “Pero no podemos acostumbrarnos en el país a prejuzgar, creo que eso no es correcto”, apuntó.

El funcionario respondió al comunicado emitido por la Defensoría del Pueblo, en el que consideraba que la atadura de zapatos protagonizada por la escolta del presidente “agravia la moral de las fuerzas del orden, desdibujando su imagen ante la población”.

Tuit de la Defensoría sobre el accionar de Castillo. Foto: Twitter/Defensoría

Adicionalmente, la entidad aseguró que “el mandatario es también el primer servidor de la nación y está obligado a respetar la dignidad de toda persona que labore en su entorno, dando ejemplo a la ciudadanía”.

Ante estas críticas, el presidente Pedro Castillo explicó dicha situación: “Fue un hecho fortuito que está siendo malinterpretado y usado por mis adversarios políticos para seguir mellando mi imagen”.