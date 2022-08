Alejandro Salas contradice a Pedro Castillo y dice que el presidente no padece lumbalgia

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alejandro Salas, contradijo las explicaciones del presidente Pedro Castillo sobre por qué efectivos policiales de seguridad del Estado le ataron los zapatos. El extitular de Cultura descartó que el mandatario no haya podido agacharse a causa de una lumbalgia, tal como afirmó el jefe de Estado en un tuit.

“Yo le dije: ‘Presidente, usted es una persona tan sencilla que debe estar hasta con lumbalgia de no haberse podido agachar’. ‘No —me dijo—, no es eso. No es lumbalgia, no es nada de eso, estoy con chaleco antibalas que no me permite agacharme’”, declaró Salas a Panamericana.

En ese sentido, el ministro de Trabajo aseveró que “el presidente es un hombre supersencillo y jamás pediría que le amarren los zapatos”. “Lo que él me dijo es: ‘Estoy protegiendo mi vida, estoy con chaleco antibalas y no puedo agacharme, y mi seguridad lo sabe’”, agregó.

Según Alejandro Salas, Castillo Terrones le confesó estar recibiendo amenazas contra su integridad, por lo que ha dispuesto elevar las medidas para resguardar su vida.

“Estamos viviendo un ambiente de mucha violencia política. La verdad no podría ser muy ligero de señalar a alguien, pero si esto es así, entiendo que su equipo debe estar investigando ya la situación. Yo solamente he recibido la respuesta tal cual la estoy manifestando el día de hoy porque sí me preocupó”, señaló.

Pedro Castillo sobre policía atando sus zapatos: “Nunca le pedí u obligué”

El mandatario Pedro Castillo aseguró que los integrantes de seguridad del Estado le ataron los cordones de manera voluntaria.

“Expreso mi absoluto respeto al trabajo de la Policía y de todos los trabajadores del país. Lamento que se haya malinterpretado una acción voluntaria del efectivo de seguridad, quien quiso evitar que mi lumbalgia recrudezca y se ofreció amablemente a dicha acción”, indicó en un tuit.

“Nunca le pedí u obligué al efectivo policial que lo hiciera. Y no pude hacerlo yo mismo porque, desde hace un tiempo, uso chaleco antibalas para proteger mi vida de cualquier riesgo o amenaza”, adicionó.