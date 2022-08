Torres sobre Benavides: “Cómo seleccionan a alguien que adquirió su magíster y doctorado al mismo tiempo”

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, criticó que la Junta Nacional de Justicia haya designado a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien, de acuerdo a información de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu), obtuvo los grados de magíster y doctorado en la misma casa de estudios con tres meses de diferencia.

“Los procesos no caminan como estamos viendo ahora que las acusaciones fiscales no prosperan. El juez rechaza las acusaciones fiscales porque están mal hechas. Ahí quiero precisar que la responsabilidad no es solamente el Poder Judicial y el Ministerio Público, sino también de la Junta Nacional de Justicia. Cómo es que la JNJ ha seleccionado a estos magistrados. Cómo es que puede seleccionar como magistrado, por ejemplo, a una persona que ha adquirido su grado de magíster y grado de doctor al mismo tiempo. Cómo es posible eso”, dijo Torres Vásquez a TV Perú.

En esa misma línea, el primer ministro cuestionó los últimos movimientos al interior de la Fiscalía, como en el Equipo Especial del caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

“Cómo es que varios fiscales de mucha categoría como Cubas Villanueva, que investigó el caso La Cantuta, se haya retirado del Ministerio Público. Y no solamente él, sino otros fiscales. Ahí hay una crisis profunda, pero el sistema de justicia siempre ha estado así, por eso, es que yo he propuesto no ahora sino desde hace varios años que hay que modificar la Constitución para cambiar precisamente el sistema de justicia (Poder Judicial, Ministerio Público, JNJ, Tribunal Constitucional) porque no están operando eficientemente”, agregó.

Piden investigar designaciones de Patricia Benavides en caso Cuellos Blancos

El último viernes, la congresista Janet Rivas presentó una moción para que se conforme una comisión investigadora encargada de determinar las responsabilidades políticas, penales o administrativas en torno a las designaciones de Patricia Benavides en el Equipo Especial del caso Los Cuellos Blancos del Puerto.