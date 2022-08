Aníbal Torres: “En un año de gobierno, hemos hecho mucho más de lo que otros hicieron en 5”

Miembros del Ejecutivo sostuvieron una reunión con dirigentes de bases sociales regionales en Palacio de Gobierno. En el desarrollo de la actividad, el titular de la PCM, Aníbal Torres, informó que durante el primer año de gobierno del presidente Pedro Castillo se ha realizado una gran cantidad de obras, incluso más de las que se hicieron en otros mandatos.

“Estamos haciendo muchas obras que nunca se hicieron en favor del pueblo. En un año de gobierno, hemos hecho mucho más que otros en cinco años. Lo que pasa es que la producción del gobierno no se difunde”, expresó Torres.

Poco después se refirió a la posible invitación del Congreso para que brinde su descargo ante las declaraciones que sostuvo, en la que alienta a la población a protestar contra los “golpistas”.

“Estoy esperando, por supuesto, que nuestro Congreso me invite, porque ellos me han dicho que me van a invitar para dar explicaciones de esto. Yo estoy dispuesto a hacerlo en cualquier momento y estoy dispuesto a someterme a cualquier decisión, incluso a la censura, el Congreso tiene ese derecho, yo no me muero por un carguito”, agregó.

Además, Torres aseguró que continuará apoyando al presidente, luego de que días atrás presentara un oficio en el que ponía su cargo a disposición, oficio que finalmente fue rechazada por Castillo Terrones.

“Yo voy a seguir defendiendo al Gobierno de Pedro Castillo, desde dentro o desde fuera, porque yo estoy con el pueblo”, puntualizó.