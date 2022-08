Pedro Castillo: “Le dije a Aníbal Torres ‘no me deje que quiero seguir aprendiendo de usted’”

El presidente Pedro Castillo brindó detalles de cómo el titular de la PCM, Aníbal Torres, decidió seguir en el Gobierno pese a haber puesto su cargo a disposición a través de una carta publicada en Twitter.

“Acabamos de hacer algunos cambios en nuestro gabinete. Y yo saludo al doctor Aníbal Torres. Él también puso su cargo a disposición hace unos días y cuando conversamos en el despacho le dije ‘doctor, cuánto he aprendido de usted, no me deje en medio camino que quiero seguir aprendiendo’. Y él hizo esta reconsideración y ha vuelto no solamente como premier, sino también como un vocero oficial del Gobierno. Le he encargado siempre que sea el vocero del pueblo”, dijo el jefe de Estado durante un encuentro con bases sociales regionales.

El mandatario también se refirió a las investigaciones preliminares en su contra que le sigue el Ministerio Público. Al respecto, aseveró que no existen elementos de convicción que lo incriminen y que “se han ensañado” en inventarlos.

“Ante tantas acusaciones que se hacen, como no tienen las pruebas, se han ensañado en crearlas; como no tienen las pruebas, quieren construirlas. Quieren hacer ver ante el país que tengo otras cuentas. Aquí las únicas cuentas que tengo que dar es al pueblo peruano, con trabajo y lealtad, con honestidad y con transparencia”, indicó.

En otro punto de su discurso, el mandatario se dirigió al Congreso, poder del Estado que, según afirma, no está capacitado para hablar de “moral y transparencia” debido a la alta desaprobación que registra.