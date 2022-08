Aníbal Torres: “Estoy dispuesto a la censura, no me muero por un carguito”

Luego de que el Congreso de la República planteara citar a Aníbal Torres por declaraciones en las que supuestamente azuzaba a tomar acciones violentas en contra de esta entidad del Estado, el titular de la PCM se pronunció sobre la situación, un capítulo más del conflicto entre el actual Gobierno y el Legislativo.

En este sentido, en el marco de la reunión sostenida con el presidente Pedro Castillo y con otros integrantes del Ejecutivo, el primer ministro aprovechó su tiempo de exposición para mandar un mensaje en el cual señalaba aguardar la invitación del Congreso y estar dispuesto a acatar la decisión que se tome en el Hemiciclo.

“Estoy esperando, por supuesto, que nuestro Congreso me invite, porque ellos me han dicho que me van a invitar para dar explicaciones de esto. Yo estoy dispuesto a hacerlo en cualquier momento y estoy dispuesto a someterme a cualquier decisión, incluso a la censura, el Congreso tiene ese derecho, yo no me muero por un carguito”, declaró.

“Yo voy a seguir defendiendo al Gobierno de Pedro Castillo, desde dentro o desde fuera porque yo estoy con el pueblo”, añadió Torres, después de una semana que se vio marcada por su posible salida de las filas gubernamentales tras poner su cargo a disposición.

Siguiendo esa línea de férrea defensa a las posiciones oficialistas, el primer ministro atacó nuevamente a la prensa, a la que señaló de “no difundir los reclamos del pueblo”. Además, se quejó de la propagación que se ha hecho por parte de los medios de las denuncias surgidas en contra del mandatario por supuestos actos de corrupción.

“El periodismo debe reflexionar. Por supuesto que a ellos les pagan para hacer esto, ellos no lo hacen gratis, a mí no me van a engañar. ¿Y quiénes les pagan? Vamos a decir algo de verdad también ahí. Por ejemplo, un medio de prensa, un canal de televisión que recibió una tremenda suma de dinero en dólares no bancarizados... ¡Eso es corrupción! Y esos que atacan al Gobierno desde ese medio, ellos al servir a su patrón corrupto, son también corruptos”, expresó tajantemente.

¿Por qué el Congreso quiere citar a Torres?

El último jueves se pudo conocer que la bancada de Avanza País propuso por medio de una moción citar al primer ministro Aníbal Torres al Hemiciclo para que rinda declaración sobre las expresiones vertidas en una actividad oficial, en la cual se subyace una incitación a los partidarios del presidente a que ataquen a la oposición.