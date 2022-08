Abogado de Juan Silva denunciará a ministra de Cultura Betssy Chávez

El abogado de Juan Silva, Luis Alfredo Yalán, anunció que interpondrá una denuncia contra la titular del Ministerio de Cultura, Betssy Chávez. La razón principal se basa en que Chávez Chino habría “fabricado” la renuncia de Alegre Fonseca Espinoza, expresidente Ejecutivo de EsSalud, persona a quien también defiende.

“Al doctor se le ha sacado del cargo de presidente ejecutivo de salud por un hecho fabricado, por un delito contra la fe pública . Ese delito si estaría probado por parte del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, porque han fabricado conjuntamente con el anterior ministro de trabajo Juan Ramón Lira y en colusión con la actual ministra de Cultura, Betssy Chávez, una renuncia”, sostuvo para Canal N

En ese sentido, también manifestó que han solicitado la carta de renuncia de Alegre Fonseca en dos oportunidades, pero hasta el momento no ha sido entregado dicho documento.

“La primera carta la hemos mandado el 21 de julio de 2022 (...) al anterior ministro de trabajo (Juan Lira): ´Señor, enséñeme la carta donde he renunciado´ y no nos ha hecho caso. El día 26 de julio, nuevamente hemos presentado una segunda carta (...) y no nos la entregan. ¿Qué ha pasado aquí? Le han falsificado la carta, la firma . Al doctor lo han sacado del cargo por un propio interés propio de la ministra actual de Cultura Betssy Chávez” , agregó el letrado.

Asimismo, se refirió al actual ministro de Trabajo, Alejandro Salas, a quien le solicitó que “ponga orden” a la cartera que ahora lidera.

“Esa es la denuncia pública que nosotros estamos haciendo ahora y le pedimos al actual ministro de trabajo, Alejandro Salas, que actúa de vocero del actual gobierno, a que ponga orden . ¿Cómo puede ser posible que a una persona se le fabrique una renuncia?”, expresó Yalán.

Betssy Chávez responde denuncia de Luis Alfredo Yalán

La ministra Betssy Chávez negó las imputaciones realizadas por la defensa de Juan Silva. Es por ello que envió una carta notarial al abogado Luis Alfredo Yalán en el que le exige que se rectifique y pida disculpas públicas en un plazo de 48 horas por sus “afirmaciones basadas en hechos falsos o simples suposiciones fantasiosas”.