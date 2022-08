Ministro de Defensa: “Cuando estoy en mi oficina de 28 de julio, normalmente pedimos menú de S/ 15″

El ministro de Defensa, José Luis Gavidia, se defendió de la denuncia realizada por “Punto final” en la que se dio cuenta de gastos excesivos — para financiar almuerzos en restaurantes de lujo de la capital — en perjuicio de la caja chica del Mindef. El funcionario señaló que dichas reuniones de trabajo son esporádicas y que lo regular es que compre menús de S/ 15 para su alimentación.

“Yo tengo una oficina en el Pentagonito de San Borja y otra en 28 de julio, que es donde están prácticamente todas las direcciones. Las reuniones grandes con los comandantes generales con algún nivel de reserva las hago en el Pentagonito, usualmente mandamos a pedir la comida al Centro Naval, que es un lugar donde no es muy cara. Normalmente cuando estoy en 28 de julio pedimos los menús de 15 soles”, declaró a Exitosa.

En esta línea, José Luis Gavidia señaló que él no maneja directamente el dinero de la caja chica del Ministerio de Defensa, ya que hay un área encargada de ello: “Yo no manejo dinero de la caja chica, eso lo maneja administración”. Lamentó que se venga cuestionando el dinero destinado para sus almuerzos: “Muchos días yo salgo a las 11 o 12 de la noche, a veces me quedo a dormir en la oficina”.

Gavidia y los gastos de la caja chica del Mindef

El último domingo 7 de agosto, “Punto final” dio cuenta sobre que el ministro de Defensa, José Luis Gavidia, habría realizado gastos excesivos en perjuicio de la caja chica del Mindef. A pesar de que la norma permite que un ministro de Estado use montos provenientes de fondos públicos para la adquisición de productos inmediatos no programados, se habrían emitido pagos para organizar almuerzos de trabajo en exclusivos restaurantes de la capital.

De acuerdo al informe, la tarde del 31 de marzo, el ministro José Luis Gavidia consignó una cena de trabajo en el Centro Naval del Perú entre altos funcionarios del Mindef y representantes de las Fuerzas Armadas. El bufet criollo para 10 personas tuvo un costo por S/ 1.250. En tanto, el 11 de abril se dispuso de S/ 790 para otro bufet, pero no se especifican los motivos de la reunión.

El 6 de junio, Gavidia consignó un almuerzo de trabajo con el secretario general del Mindef, pero para la supuesta reunión se pidió solo un plato por el valor de S/ 65. Se trata de un lenguado a la plancha con ensalada, yucas y una jarra de chicha morada. También se registran gastos de milhojas por S/ 41.90, una cena en el restaurante El Hornero por el importe de S/ 452.50. Asimismo, se contabiliza un pago de S/ 83 en Long Horn.

El 2 de junio, el titular del Mindef sostuvo un almuerzo de trabajo en el restaurante ubicado en el Círculo Militar. Sin embargo, ese mismo día se registra en la institución que José Luis Gavidia se encontraba de viaje en Amazonas. Posteriormente, desde el Ministerio de Defensa intentaron justificar lo ocurrido, bajo el argumento de que se pidió la comida para llevar porque el ministro llegaría en las próximas horas. Se gastó S/ 45.