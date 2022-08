Carlos Anderson sobre Aníbal Torres: “Ha sido testigo de lo que será su entierro político”

En una entrevista brindada a RPP, el congresista Carlos Anderson cuestionó la permanencia de Aníbal Torres al frente de la Presidencia del Consejo de Ministros, a pesar de que el catedrático había solicitado su retiro del Ejecutivo días atrás, una decisión que, de acuerdo a su visión, podría costarle mayor rédito político al primer ministro.

“Él ha sido testigo de lo que eventualmente será su entierro político. Hubo una sensación de alivio porque algunos de repente pensaron que vendría alguien con menos insultos, con mejor pulso, más hábil en la generación del diálogo con la oposición, pero nunca fue así. De repente nunca fue la intención”, expresó Anderson.

“Lo que pasa es que hay que ponernos en el contexto de los problemas del presidente de naturaleza judicial, su abogado tiene una estrategia de carácter político y eso es salir al frente para atacar a la Fiscalía, Poder Judicial, como lo están haciendo”, añadió.

Por otro lado, el parlamentario también tuvo palabras para referirse al reintegro de Betssy Chávez a las labores del Ejecutivo, luego de que fuera nombrada como titular de la cartera de Cultura, en reemplazo de Alejandro Salas, quien fue asignado como ministro de Trabajo.

“Ella aparentemente nunca se resignó a perder el fajín ministerial porque en el Congreso ha brillado por su ausencia física, por decir lo menos. Se nota que cuando tienes la experiencia de ministro te cuesta bajar al llano. Sobre cuánto sabe de cultura, no lo sé. Su trayectoria no me dice que tenga particular experiencia, pero es lo último que le importa a ese gabinete”, señaló.

Es preciso señalar que tanto Aníbal Torres como Betssy Chávez han sido de las personas más cercanas a Pedro Castillo dentro del Ejecutivo. Así también, ambos son de las figuras ministeriales que mayor tiempo han permanecido en los distintos gabinetes que se han conformado a lo largo del actual Gobierno.

