Exministro Kurt Burneo se reunió con Pedro Castillo a horas de la juramentación del nuevo gabinete

El exministro de Producción, Kurt Burneo, se reunió con el presidente Pedro Castillo este viernes 5 de agosto, a horas de que el mandatario tome juramento a su nuevo gabinete ministerial. De acuerdo al portal de Transparencia, el ingreso del exfuncionario a Palacio de Gobierno se dio a las 7.46 a. m. y permaneció hasta las 8.50 a. m.

Este acercamiento entre Burneo y el mandatario no sería la primera vez, pues el pasado 25 de junio, el economista reveló que el Gobierno de Pedro Castillo se acercó hasta en dos oportunidades a fin de ofrecerle integrar el Consejo de Ministros.

“Hubo dos intentos para que yo me incorporara como ministro de Estado. Desafortunadamente, las cosas no habían cambiado mucho respecto a la manera de cómo se estaba gestionando el Estado, decidí dar un paso al costado y no aceptar la invitación”, dijo Burneo en diálogo con Canal N.

A horas de la juramentación, desde el Poder Ejecutivo se manejan algunos nombres para liderar el nuevo Consejo de Ministros. Si bien hasta el momento no se ha confirmado quién será la persona asignada, hay ministros, congresistas y actores políticos que evidencian una cercana relación con el jefe de Estado.

En la nómina se encuentra los ministros Geiner Alvarado (Vivienda), Alejandro Salas (Cultura), José Gavidia (Defensa), Félix Chero (Justicia); así como la congresista Betssy Chávez y el exministro del Interior Dimitri Senmache