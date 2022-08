Montoya sobre renuncia de Aníbal Torres a la PCM: “No solucionaba problemas, solo los creaba”

El vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, saludó la decisión de Aníbal Torres de renunciar a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Consideró que este gesto es un regalo atrasado por Fiestas Patrias para los peruanos, quienes —de acuerdo a su perspectiva— continuamente tenían que verlo en televisión confrontando a otras instituciones o a la prensa.

“Es un regalo por Fiestas Patrias atrasado, es algo que se estaba esperando. El ministro ha estado simplemente generando la confrontación permanente con toda entidad con la que tenía que sentarse, no era un tipo propositivo, buscaba el enfrentamiento, No solucionaba problemas, solo los creaba”, declaró a Canal N.

En esta línea, Jorge Montoya consideró que el avance de las investigaciones preliminares contra el presidente Pedro Castillo en el Ministerio Público pudo ser el detonante: “Creo que él mismo ha pedido su cambio, esto no viene del presidente. Está saturado, no sabe cómo manejar el tema y ve que se le escapan de las manos las acusaciones del presidente, y seguro no quiere estar presente cuando eso suceda”.

Aníbal Torres renunció a la PCM

Este miércoles 3 de agosto, por medio de una carta difundida a través de su cuenta de Twitter, el primer ministro Aníbal Torres puso su cargo a disposición del presidente de la República, Pedro Castillo, tras casi seis meses en el puesto.

“Por razones personales pongo a su disposición el cargo de presidente del Consejo de Ministros. Aprovecho esta oportunidad para agradecerle por la confianza depositada en mi persona, primero como ministro de Justicia, y luego como premier”, se puede leer en el comunicado.