Aníbal Torres: ministros se despiden del todavía titular de la PCM

Este miércoles 3 de agosto, el titular del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, puso su cargo a disposición en una carta dirigida al presidente de la República, Pedro Castillo. En la misiva, le agradece al mandatario por el tiempo que laboró en el Ejecutivo, primero como ministro de Justicia y luego como titular en la PCM.

Al respecto, varios integrantes del gabinete ministerial se vienen despidiendo de Aníbal Torres agradeciéndole por estar casi seis meses en dicho cargo.

Ministros se despiden de Aníbal Torres tras renuncia a la PCM 10:24 Diana Miloslavich: "Gracias Aníbal Torres por su solidaridad y apoyo" Otra que se despidió del renunciante primer ministtro, Aníbal Torres, fue la ministra de la Mujer, Diana Miloslavich. A través de sus redes sociales, la funcionaria agradeció a Torres por el tiempo a cargo del gabinete ministerial y por su apoyo en proyectos de ley en favor de los derechos de la mujer. "Gracias Aníbal Torres por su solidaridad y apoyo en especial por aprobar el proyecto de ley del Sistema de Cuidados", escribió. 10:07 Alejandro Salas a Aníbal Torres: "Gracias, dejas mucha enseñanza" Alejandro Salas fue el primer ministro en despedirse de Aníbal Torres luego de que este emitiera su carta de renuncia a la presidencia del Consejo de Ministros este miércoles 3 de agosto. A través de su cuenta de Twitter, el titular de Cultura públicó una fotografía al lado de Aníbal Torres agradeciéndole por el tiempo en la PCM. "Gracias, deja mucha enseñanza", fue el mensaje que acompañó la foto.

Por medio de una carta pública difundida a través de su cuenta de Twitter, Aníbal Torres renunció a la PCM.

“ Por razones personales pongo a su disposición el cargo de presidente del Consejo de Ministros . Aprovecho esta oportunidad para agradecerle por la confianza depositada en mi persona, primero como ministro de Justicia, y luego como premier”, se lee en el comunicado de Torres dirigido a Pedro Castillo.

“Me retiro del cargo después de haber servido, conjuntamente con usted, a nuestra patria, especialmente al pueblo más postergado y olvidado”, añadió.

Anteriormente, Aníbal Torres ya había revelado que, antes del 5 de abril de este año, le anunció al mandatario sobre la posibilidad de dejar el gabinete ministerial.

“ Por primera vez lo voy a decir, antes del 5 de abril le manifesté al presidente (Pedro Castillo) que quiero retirarme . Él me dijo que lo vamos a conversar, incluso me dijo que en otra oportunidad lo vemos. Le presenté mi renuncia, íbamos a ir a tal lugar, pero él me dijo: ‘Cuando regresemos’”, manifestó Torres durante una entrevista en canal N.