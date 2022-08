María del Carmen Alva: Pedro Castillo debería contagiarse de Aníbal Torres y también renunciar

La ex presidenta del Congreso de la República María del Carmen Alva se pronunció tras la renuncia de Aníbal Torres Vásquez a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Señaló que sería saludable que el jefe de Estado, Pedro Castillo Terrones, se contagie de ese espíritu y también presente su dimisión al cargo.

“Bueno, ya que tenemos la renuncia del premier, tan esperada por muchos o por toda la población porque hace rato que se debió ir. Un premier tiene que ser conciliador, concertador y la verdad que era lo más confrontacional que había. (…) Ya que tenemos esta renuncia, también debería contagiarse y renuncia el presidente. Ya que su premier renunció, él debería hacer lo mismo”, declaró desde el Parlamento.

En este sentido, María del Carmen Alva consideró que sería un error que Alejandro Salas o Félix Chero ocupen la jefatura de la PCM: “Debería ser una persona que no esté ahora en el gabinete, alguien más concertador e independiente. No una persona que le diga ‘sí, señor, aquí no pasa nada’”.

Aníbal Torres puso su cargo a disposición

Este miércoles 3 de agosto, por medio de una carta difundida a través de su cuenta de Twitter, el primer ministro, Aníbal Torres, puso su cargo a disposición del presidente de la República, Pedro Castillo, tras casi seis meses en el puesto.

“Por razones personales pongo a su disposición el cargo de presidente del Consejo de Ministros. Aprovecho esta oportunidad para agradecerle por la confianza depositada en mi persona, primero como ministro de Justicia, y luego como premier”, se puede leer en el comunicado.