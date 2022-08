Félix Chero dice que “se están cometiendo excesos” tras ampliación de investigación contra Pedro Castillo

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, calificó como un “exceso” la ampliación de la investigación preliminar que le sigue la Fiscalía de la Nación al presidente Pedro Castillo por el presunto delito de organización criminal, en el caso de la salida intempestiva del exministro del Interior Mariano González.

“Hemos dicho que la Fiscalía tiene un rol constitucional; sin embargo, ese rol debe hacerse en el marco de la Constitución y en el marco del procedimiento. El presidente está tranquilo, él va a responder con su defensa en estas investigaciones. Sin embargo, también consideramos —como abogados y miembros del Consejo de Ministros— que se están cometiendo excesos”, dijo Chero a la prensa en exteriores de Palacio.

“Por cualquier declaración, que es un dicho y no un hecho, no se pueden estar ampliando investigaciones, cuando sabemos que al presidente en funciones solo se puede investigar por lo que establece en el artículo 117 de la Constitución. Sin embargo, no vamos a entrar entredichos y confrontaciones. La Fiscalía ha ampliado, el presidente se defenderá”, agregó el titular de Justicia.

Félix Chero también indicó que el mandatario determinará si declarará ante el Ministerio Público con su abogado Benji Espinoza. Castillo Terrones fue citado para este 4 y 9 de agosto para responder sobre la presunta injerencia del Ejecutivo en los ascensos de las Fuerzas Armadas y la Policía, y la supuesta obstrucción en la captura de los prófugos Juan Silva y Fray Vásquez.

“Como ministros de Estado defendemos la política general. Yo, como asesor del presidente, defiendo los temas políticos institucionales. Quien determina su defensa es su abogado defensor particular. Lo aclaramos porque también se distorsiona y dicen que el ministro Salas o el ministro Chero no pueden dar una opinión, porque luego nos terminan tildando de escuderos o defensores del presidente”, reclamó.

Félix Chero respalda demanda de Pedro Castillo contra “Panorama”

Pese a las críticas de diversos gremios periodísticos, el ministro de Justicia, Félix Chero, expresó su apoyo a la anunciada demanda del presidente Pedro Castillo contra el dominical “Panorama”, que emitió un reportaje en el que se asegura que el exsecretario presidencial le habría entregado 30.000 soles al jefe de Estado por el nombramiento de Hugo Chávez Arévalo en PetroPerú.

“Hay profesionales de la prensa que se exceden y realmente llegan a extremos de atentar contra el honor y la dignidad de las personas. (...) Sea el presidente de la República, un ministro de Estado, si un periodista atenta contra el honor y la dignidad de las personas, está habilitado su derecho para que pueda denunciar o propiciar una acción defendiendo su honor y dignidad”, declaró.