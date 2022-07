Salas sobre disturbios en el Congreso: “Es una falta de respeto. No hay derecho a cortar el mensaje del presidente”

El ministro de Cultura, Alejandro Salas, calificó de “una absoluta falta de respeto” la actitud de algunos parlamentarios de oposición durante el mensaje a la nación del presidente de la República, Pedro Castillo, en el Congreso. Salas consideró que el mandatario debió haber terminado su discurso y no ser cortado por los parlamentarios.

“Es una absoluta falta de respeto. El Congreso de la República merece todo el respeto como institución. Finalmente, el mal accionar de algunos congresistas terminan insultando no al presidente, sino a lo que representa el (propio) Congreso. El presidente tenía la obligación de rendirle cuenta al país, a los ciudadanos, y no hay derecho de que determinados congresistas corten el mensaje cuando este no había terminado ”, dijo a la prensa.

Asimismo, insistió en que un congresista había mentado la madre al jefe de Estado y enfatizó que se trata de una circunstancia impermisible.

“Son situaciones que se tienen que enmendar. Yo tuve que mover mi silla del hemiciclo, porque mientras que el presidente hacía su discurso, le estaban mentando la madre . Y eso es algo que no se puede permitir”, agregó.

Finalmente, hizo hincapié en que sí existió autocrítica por parte de Castillo al reconocer errores en las designaciones ministeriales y saludar al Poder Judicial y Ministerio Público.