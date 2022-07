Ministro Willy Huerta: Mariano González no me dejó ningún plan para atrapar a los prófugos

El nuevo ministro del Interior, Willy Huerta Olivas, cuestionó la versión que ofreció su predecesor Mariano González a los medios de comunicación tras su abrupta salida del cargo. Señaló que lejos de informar al Mininter sobre los planes de estrategia para atrapar a los prófugos Juan Silva y Bruno Pacheco, ambos del entorno cercano del presidente de la República, Pedro Castillo, se fue sin demostrar si realmente puso en marcha una forma para encontrarlos.

“Desconozco. No se me ha entregado ningún plan al respecto (de parte de la gestión de Mariano González). No se me hizo conocer ningún plan, debería haberlo entregado, pero una cosa es que lo diga (en televisión) y otra es que lo haya hecho”, declaró a los medios de comunicación.

En esta línea, Huerta Olivas señaló que su gestión sí viene realizando acciones concretas para dar con el paradero de los prófugos del Caso Puente Tarata: “Se está trabajando, la Policía Nacional viene trabajando a través de diligencias, allanamientos de locales, inmuebles; (la PNP) se encuentra en la búsqueda para poder cumplir con su cometido y lo requerido por la justicia”.

Mariano González fue el ministro que menos duró en el Mininter

González Fernández fue el sexto ministro del Interior en menos de un año de gestión de Pedro Castillo. Sus predecesores fueron Juan Carrasco Millones, Luis Barrenzuela Vite, Avelino Guillén Jáuregui, Alfonso Chávarry Estrada y Dimitri Senmache, por lo que se reafirma como el ministerio que más inestabilidad ha experimentado desde que juró al cargo el actual presidente.

Mariano González se encontraba trabajando en la captura de Bruno Pacheco, Juan Silva y el sobrino de Pedro Castillo, Fray Vásquez. Para ello nombró a Harvey Colchado, exjefe de la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), al mando de la Dirección de Búsqueda de Personas de la Digimin con la intención de encontrarlos. Una gestión que no habría sido del agrado del jefe de Estado y del Consejo de Ministros.