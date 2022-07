Ministro Huerta asegura que “no hay presunto reglaje” contra Karelim López y Zamir Villaverde

El ministro del Interior, Willy Huerta, se pronunció respecto a las acusaciones del presunto reglaje que se estaría ejecutando en contra de los investigados Karelim López y Zamir Villaverde, luego de que ambos aspirantes a colaboradores eficaces denunciaran estar sometidos a vigilancia ilegal por parte de diversos integrantes de la Policía Nacional del Perú.

Ante ello, Huerta descartó que existiera interés de parte del Gobierno por los investigados, y, en cambio, instó a que se indaguen dichas visitas. “No hay una situación de corretear, de que se ha estado interviniendo. Yo lamento eso, así que no vean que es el objetivo, no hay la posibilidad. Si hay que investigar, que se investigue, y se va a esclarecer, pero no hay un reglaje ”, señaló el titular del Interior este domingo a las afueras del Palacio de Gobierno.

Asimismo, al momento que se le cuestionó sobre las conductas mostradas por ciertos efectivos policiales cuando se les ha encontrado en las inmediaciones cercanas de los domicilios de López y Villaverde, Huerta los defendió indicando que “ha habido capaz un nerviosismo, pero ya se aclaró en la comisaría y en la Fiscalía”.

PUEDES VER: Presidente del OEFA renuncia tras chats en los que pide encuentros sexuales a mujeres por puestos de trabajo

Huerta desconoce la existencia de un plan para atrapar prófugos

Por otro lado, el titular del Mininter desmintió la existencia de un plan específico para atrapar a prófugos cercanos a Castillo como Juan Silva, Bruno Pacheco y Fray Vásquez, pese a que el exministro Mariano González había anunciado la elaboración de dicho documento y el establecimiento de algún equipo.

“No se me ha entregado ningún plan al respecto, no se me ha hecho conocer, y eso no puedo decir si hay o no hay, justamente, lo debería haber entregado, pero una cosa es que lo diga y otra cosa es que lo haya hecho”, aseveró Huerta.

No obstante, confirmó que “en la Policía Nacional se están haciendo diligencias, se están haciendo allanamientos de locales e inmuebles, están en la búsqueda de estos para poder cumplir lo cometido y lo requerido por la justicia”, aunque expresó que su gestión se está centrando primordialmente en la lucha contra la inseguridad ciudadana.