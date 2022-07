Mariano González: “El presidente Pedro Castillo se fastidió porque había traído al coronel Harvey Colchado”

El exministro del Interior Mariano González indicó que el presidente Pedro Castillo cuestionó los cambios que hizo en la Dirección General de Inteligencia (Digimin) del Ministerio del Interior y la Dirección de Inteligencia (Dirin) de la Policía.

En una entrevista publicada este sábado en la edición impresa de La República, González precisó que el jefe de Estado manifestó su incomodidad por la remoción del entonces director de la Digimin, Jorge Casanova, quien es natural de Cajamarca y cercano al mandatario.

“Esta medida de hacer los cambios (en la Digimin y Dirin) fue lo que primero cuestionó el presidente Pedro Castillo. Cuando yo me encontraba en el despacho de Palacio de Gobierno, el presidente Pedro Castillo mostró su molestia porque había cambiado al jefe de la Digimin, coronel Jorge Casanova”, declaró.

“Me preguntó: ‘¿Por qué has sacado a Casanova?’. Yo le contesté que, primero, yo no confiaba en él, y, segundo, porque no tenía la especialidad de inteligencia. Además, no me gustaba el trabajo que venía realizando. ‘¿Pero es un buen oficial?’, me dijo. Y le contesté: ‘Puede ser una buena persona, presidente, pero no es la persona idónea’, le respondí”, agregó.

El extitular del Mininter aseveró que Castillo Terrones manifestó su enfado al conocer que contrató al coronel Harvey Colchado, fundador de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac), a quien considera una persona de “absoluta confianza”.