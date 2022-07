Dina Boluarte: “Nos han elegido para ser autoridades por 5 años y en democracia se respeta”

La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, dejó entrever que asumiría el Gobierno en caso de que el presidente Pedro Castillo sea retirado del cargo. La también ministra de Desarrollo e Inclusión Social acusó a un sector del Congreso de querer inhabilitarla de “manera exprés”.

“Nos han elegido para ser autoridades de Gobierno por cinco años y eso en democracia se respeta (…), y la única agenda que tengo es aquella que el pueblo me ha otorgado. Soy la vicepresidenta de la República y desde allí atenderé a los más pobres”, declaró Boluarte en una conferencia con la Asociación de Prensa Extranjera del Perú (APEP).

Según informó EFE, la titular del Midis sugirió que continuaría con el “mandato que el pueblo” le dio a Castillo Terrones. De esta manera, contradice una afirmación suya de diciembre de 2021. “Si al presidente lo vacan, yo me voy con el presidente”, dijo.

La vicepresidenta justificó dicha declaración alegando que la emitió cuando en el Parlamento se debatía la primera moción de vacancia presidencial. “No tenía fundamento político, ni técnico, ni legal, ni nada, simplemente (era) vacancia por vacancia”, indicó.

En otro punto, Dina Boluarte criticó a los sectores políticos que promueven la destitución de Pedro Castillo, la acusación constitucional en su contra y el adelanto de elecciones.

“Nunca nos han aceptado y no nos siguen aceptando (…). Están buscando las mil y una formas no solamente de vacar (destituir) al presidente, sino ahora de inhabilitar a la vicepresidenta”, destacó. Asimismo, admitió que “algunos ministros no han dado la talla”, pero consideró que “jamás hubo tanto acoso político” y “persecución política al presidente, a la vicepresidenta y a los ministros”.

Dina Boluarte dice que buscan inhabilitarla “de manera exprés”

La vicepresidenta también se refirió a la acusación constitucional en su contra. Dijo que un sector “minoritario” pretende inhabilitarla “de manera exprés” con el presunto objetivo de que sea el presidente del Congreso quien asuma el Ejecutivo tras una eventual vacancia contra Pedro Castillo.

“El grupo ha estado trabajando siempre en la vacancia, y como el Congreso responde a números (y) han visto que los números no alcanzaban (para destituir) al presidente, entonces dijeron ‘vamos a por la persona que acompaña al presidente’”, señaló.

Boluarte insistió en que actuó “dentro del marco legal” al realizar trámites como presidenta del club Apurímac cuando ya ejercía función pública. Ante la avanzada de la acusación constitucional, la vicepresidenta recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se declare la nulidad del proceso parlamentario.