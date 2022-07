Gabinete cierra filas en defensa del presidente Pedro Castillo

El gabinete en pleno respaldó ayer al presidente Pedro Castillo frente a la acusación del exministro del Interior Mariano González, sobre su presunta vinculación con la corrupción, por haberlo retirado abruptamente del cargo por la creación del equipo especial de la Policía para colaborar con el trabajo de la fiscal Marita Barreto.

Tras la sesión del Consejo de Ministros, y el informe sobre los temas de cada sector, el premier Aníbal Torres aseguró que su salida del gabinete se debió a su falta de compromiso, pues era imposible ubicarlo.

“Se comprometió a presentar un plan para combatir la inseguridad ciudadana (…) sin embargo, eso no ha sido posible. Es más, casi no se le ubicó. Asistió a dos Consejos de Ministros, a uno de ellos solamente un momento, luego se quitó, sin dar explicación alguna”, dijo, aseverando que por ese motivo fue cambiado.

Enfatizó que el Ejecutivo no ha participado en la formación del equipo especial para apoyar a la fiscal Barreto, y más bien cedió la palabra al nuevo titular del Interior, Willy Huerta, para que informe que no será fortalecido con un oficial más.

De un momento a otro, Torres instó al ministro de Cultura, Alejandro Salas, a declarar sobre el tema, quien sostuvo que González no solo ha insultado al presidente y al premier, sino a todo el gabinete.

Acotó que lo conoció en la campaña electoral, cuando aspiraba a una candidatura al Congreso en un determinado partido político; sin embargo, al no conseguirlo, salió a la prensa a quejarse, como ahora.

Salas contó que hace dos viernes tuvieron una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros para analizar la inseguridad ciudadana, en la que el ministro de Defensa, José Luis Gavidia, expuso un plan para apoyar a la Policías; sin embargo, González afirmó que lo que se vive es una “sensación de inseguridad”.

A su turno, el ministro de Justicia, Félix Chero, señaló que el exministro tiene la “obligación moral con el país” de demostrar el aparente acto de corrupción que él ha podido identificar.

“Les debe un respeto a todos los peruanos, a quienes ha pretendido generar una situación adversa a las políticas que venimos planteando con esos mensajes que no tienen ningún sustento, más aún cuando ha señalado que era el caballo de Troya que ingresó a este Consejo de Ministros (para salvar la democracia)”, dijo.

PUEDES VER: Senmache afirma no haber tenido injerencia en la salida de Mariano González del Ministerio del Interior

Al respecto, el titular de Comercio Exterior, Roberto Sánchez, preguntó: “Caballo de Troya”, ¿para qué?, ¿para quién juega?, ¿qué intereses?”.

Por la noche, en la inauguración de Ruraq Maki, el presidente hizo un breve comentario sobre las denuncias de González. “Hice un llamado a los ministros de Estado y les anticipé, les dije que ministro que no trabaja, tiene que irse a su casa. Hoy estamos en ese escenario. No esperen a salir en la gestión para decir los errores que se cometen. Díganlo adentro, que lo que digan después no tiene sentido”, refirió.

Por otro lado, el ministro de la Producción, Jorge Prado, afirmó que se ha allanado a toda investigación sobre la contratación de su sobrino en la cartera que dirige, quien tendrá que responder, manifestó.

No descartan más cambios ministeriales

El congresista Guillermo Bermejo no descartó más cambios en el gabinete. “Están terminando las propuestas para el 28 de julio. Sé que las carteras están mandando sus informes del trabajo de este año. Se hará hincapié en reactivación económica, segunda reforma agraria, inversión y seguridad ciudadana. Ahora se ha hecho solo el cambio de Mariano González por las mismas razones que él ha señalado, que él ha entrado como topo para petardear al gobierno de Pedro Castillo”, acotó.

Cuestionó que haya dicho que el “presidente obstruye la justicia pero no da detalles ni pruebas de que así sea. Es su opinión bajo la lógica de que entró para petardear”.