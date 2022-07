Mariano González: “Aníbal Torres es una persona letal para el Estado”

Contundente. El exministro del Interior, Mariano González, tuvo palabras poco benévolas para referirse a Aníbal Torres, presidente del Consejo de Ministros, y comentar sobre su influencia en el Gobierno de Pedro Castillo, del cual formó parte por un par de semanas.

En una entrevista brindada a Latina TV, González no dudó en calificar al titular del PCM como “una persona letal para el Estado”, en referencia a las posiciones asumidas por el también excatedrático con respecto a las fuerzas policiales y otras instituciones del país.

PUEDES VER: Pedro Castillo tomó juramento a nuevo ministro del Interior esta noche

“Una de las personas que siempre me ha estado mortificando y fastidiando, tanto en los Consejos de Ministros como las veces en las que cruzaba palabra con él. Decía que la Policía no funciona, que no sirve para nada, lo ha expresado tanto en privado como en público. (Dijo) que las FF. AA. no sirven para nada, y yo, evidentemente, no podía quedarme callado. Realmente es una persona que le hace mucho daño (al país), es una persona letal para el Estado”, declaró el exministro González.

En la misma línea, en una entrevista brindada horas antes a Panamericana TV, Mariano González había cuestionado la idoneidad de Aníbal Torres para formar parte del Ejecutivo y manifestó no comprender las razones por las cuales el primer ministro se mantiene en su puesto.

PUEDES VER: Willy Huerta Olivas jura como nuevo ministro del Interior en reemplazo de Mariano González

“El señor Torres no sé qué hace ahí. El señor Torres no tiene absolutamente ninguna capacidad, no dirige nada, critica a las Fuerzas Armadas, a la Policía. Crítica, de verdad. Hay personas (en el Gabinete) que marcan la diferencia, como el canciller César Landa, la ministra de Energía y Minas, Alessandra Herrera, el ministro Óscar Graham, así como una postura abierta a la crítica de la ministra Dina Boluarte; del resto no voy a opinar”, expresó el extitular del Ministerio del Interior.

El primer ministro fue criticado por el saliente titular del sector Interior. Foto: Andina

La relación entre Pedro Castillo y la corrupción

Mariano González fue claro al referirse a los vínculos entre el presidente Pedro Castillo y presuntos actos de corrupción que lo involucran tanto a él como a su entorno más cercano, aseverando que esta sería la verdadera razón de su despido por parte del Ejecutivo.

PUEDES VER: Ministerio de Defensa respalda a las Fuerzas Armadas ante calificativos de Aníbal Torres

“Hoy creo que ha sido evidente que la actitud, no solamente del presidente Castillo, sino de gran parte de su entorno, atenta contra el sistema. Es decir, yo no tengo hoy ninguna duda del compromiso que el señor tiene con la corrupción, y no tengo ninguna duda de que esta salida abrupta tiene que ver con obstruir la administración de justicia”, declaró a Panamericana.

Respecto a la implicancia del mandatario en estos delitos, el exministro señala que su postura se basa en “la actitud (de Castillo) y los actos firmes que ha tenido para obstaculizar las decisiones” dentro de las investigaciones correspondientes.