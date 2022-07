Ministro Gavidia tras salida de Mariano González: “Muy pocas veces me contestaba al teléfono”

Jose Luis Gavidia, actual titular de la cartera de Defensa, lamentó las expresiones emitidas por el exministro Mariano González y señaló que el saliente titular del Mininter nunca prestó la atención requerida al problema de la inseguridad ciudadana. Gavidia dio cuenta de las reuniones mantenidas con Gonzáles y la poca participación del exministro dentro de las sesiones de Consejos de Ministros.

“Conversamos para ver y diseñar algún plan, porque lamentablemente la minería ilegal es un tema que cada día va más en aumento; sin embargo, en ningún momento, y eso lo digo porque yo personalmente lo he llamado infinidad de veces a él (...) y muy pocas veces me contestó el teléfono. Es más, ante esa situación, yo ya me comunicaba directamente con el Comando General de la Policía”, señaló el titular del Mindef.

El funcionario pausó su participación en el Consejo de Ministros llevado a cabo este miércoles 20 de julio para expresar algunas de sus conclusiones sobre González, quien acusó a Pedro Castillo de obstruir con la justicia tras haber sido apartado del Ministerio del Interior.

PUEDES VER: Director general de Inteligencia renuncia tras salida de Mariano González

“Respecto al principal problema que teníamos y que tenemos actualmente, que es la inseguridad ciudadana, nunca le prestó ninguna atención, no sé si es que realmente era su prioridad o no”, resolvió Gavidia.

Además, habló sobre la poca compenetración del exfuncionario con el resto de participantes en el Gabinete, e indicó que Gonzáles solo participó “en uno o dos consejos”, y que en uno de ellos se retiró a la mitad. “Es más, para el Consejo de Ministros de Celendín, yo lo llamé por teléfono (...) y me dijo que tenía otras prioridades, otras cosas que hacer, y envió a su viceministro” , añadió.

En ese sentido, Gavidia Arrascue calificó las declaraciones hechas por González en diferentes medios como lamentables y antidemocráticas. “Me sorprende que tenga una actitud, a mi criterio, un poco antidemocrático, poco democrática, diría yo, en la que convoca a las calles”, concluyó.