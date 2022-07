Mariano González y las versiones de su salida: Gobierno dice que renunció, pero exministro asegura que fue sacado

Dos versiones se han formado ante la salida del exministro Mariano González de la cartera del Interior. Por un lado, González, quien da a entender que fue retirado del puesto debido a disconformidades internas provenientes directamente del presidente Pedro Castillo; por otro lado, la resolución suprema emitida este miércoles 20 de julio, en la que “se acepta la renuncia” del titular del Mininter.

En la Resolución Suprema n.º 186-2022-PCM, oficializada el 19 de julio en el diario oficial El Peruano, se anuncia la salida de González del ministerio como una renuncia. “Se resuelve aceptar la renuncia que, al cargo de Ministro de Estado en el Despacho del Interior, formula el señor Cosme Mariano González Fernández, dándosele las gracias por los servicios prestados a la Nación” , informa la misiva.

Salida de Mariano Gonzáles oficializada en El Peruano, según el Ejecutivo se trata de una renuncia. Foto: captura del diario oficial El Peruano

El documento, que fue firmado por el presidente Pedro Castillo y su primer ministro, Aníbal Torres, no concuerda con las acusaciones realizadas por el exministro, quien anunció en RPP este miércoles que se había enterado de su salida mediante un tuit del mandatario.

“El presidente Castillo, en una llamada telefónica, me dijo que le dé explicaciones de mis decisiones y le dije: ‘Si gusta voy de inmediato a conversar para explicarle’, y me dijo que me iba a avisar si era más tarde o mañana, a los tres minutos colgué y emitió un tuit”, señaló el exfuncionario.

El tuit al que hace referencia González es el realizado por Pedro Castillo el último martes, en el que no precisó los pormenores de la salida del exministro y solo se limitó a anunciar por redes que tomaría juramento al nuevo titular del Mininter, Willy Huerta. “En nombre del Gobierno del pueblo, agradezco los servicios prestados a la Nación del señor Mariano González Fernández como ministro del Interior”, señaló el mandatario a través de su cuenta de Twitter.

El presidente comunicó su decisión a través de redes sociales. Foto: Pedro Castillo/captura de Twitter

Otro factor que habría generado la salida de González es la reestructuración del área de Inteligencia en la PNP, así como la creación de un equipo especial de la PNP que se encargaría de buscar a los investigados relacionados con el jefe de Estado. “Ayer se me cuestionó directamente la toma de esa decisión”, concluyó.