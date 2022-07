Mariano González: “No tengo dudas de que Pedro Castillo tiene un compromiso con la corrupción”

El exministro del Interior Mariano González acusó al presidente de la República, Pedro Castillo, de tener un compromiso con la corrupción. Asimismo, tras su salida luego de mantenerse 15 días en el cargo, aseguró no tener ninguna duda de que el mandatario busca obstruir la administración de justicia al removerlo de la titularidad del Mininter.

“Hoy creo que ha sido evidente que la actitud, no solamente del presidente Castillo, sino de gran parte de su entorno atenta contra el sistema. Es decir, yo no tengo hoy ninguna duda del compromiso que el señor tiene con la corrupción . Y no tengo ninguna duda de que esta salida abrupta tiene que ver con obstruir la administración de justicia”, dijo para Panamericana.

“Yo sabía que esto podía suceder. Es más, hay testigos, personas que saben que ingresé al Gobierno y acepté el reto a sabiendas de que entraba a un Gobierno adverso para mí”, agregó.

González insistió en que Castillo está involucrado en actos de corrupción y señaló que durante el tiempo que permaneció al frente del Mininter, el mandatario obstaculizó sus decisiones.

“Hoy no tengo ninguna duda de que el señor está comprometido con actos de corrupción. Y lo digo por la actitud y por los actos firmes que ha tenido de obstaculizar las decisiones que yo tomaba . Es más, esta salida tiene que ver exclusivamente con ello”, aseveró.

Por último, criticó también al titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Aníbal Torres, y dijo que no tenía idea de lo que hacía ahí.