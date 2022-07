Roberto Sánchez niega reunión con Hugo Espino: No pueden estar sacando refritos con hechos falsos

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, negó haber tenido reuniones en Palacio de Gobierno con la primera dama, Lilia Paredes, y el empresario Hugo Espino, según se conoció mediante una denuncia periodística.

“Yo respeto la libertad de prensa, creo que es un derecho fundamental, pero debe estar acompañada con la verdad, la prueba objetiva y la evidencia contundente de lo más simple hasta lo más complejo. Es absolutamente falso que yo me habría reunido en Palacio con señores que no conozco ”, comentó en diálogo con Exitosa.

El titular del Mincetur enfatizó que el día del supuesto encuentro él se encontraba en la ciudad de Cusco para sostener reuniones con diversos gremios de dicha región.

“El 8 de agosto me encontré todo el día en la ciudad del Cusco, en una agenda pública y está en los medios. Ese día era imposible, yo no puedo estar en dos lugares a la vez”, añadió

En otro momento, Sánchez aceptó conocer a la primera dama y haber mantenido reuniones con ella en diversas oportunidades. Sin embargo, enfatizó que no conoce a su hermana, Yenifer Paredes, ni al empresario Hugo Espino.

“Jamás me he reunido, no conozco ni por celular ni por WhatsApp ni por señales de humo al ingeniero Espino. En ese mes (agosto de 2021) tampoco me he reunido con la señora primera dama, a quien conozco”, aseveró.

El funcionario resaltó que el DNI que figura en el supuesto registro de visita donde aparece su nombre no corresponde con el suyo y culpó al programa periodístico de no haber realizado una labor exhaustiva de investigación.