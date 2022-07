González sobre Zamir Villaverde: Se estaba haciendo un trabajo previo para ver riesgos de seguridad o fuga

El ministro del Interior, Mariano González, señaló que el personal de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú (Dirin) estaba velando por la seguridad del empresario Zamir Villaverde e intentando evitar cualquier riesgo de fuga. González aseguró que no existió ningún reglaje ni ha habido orden alguna para realizarle un seguimiento.

“El personal de la Dirin venía haciendo una apreciación de situaciones. ¿Qué significa esto? Que estaba haciendo un trabajo previo para ver el contexto en el que podría haber algún riesgo, sea por la seguridad del señor Villaverde o sea también porque, cosa que no creemos, podría intentar fugar (...). No hay ningún reglaje. Nadie ha ido a hacerle seguimiento. Además, el señor, como todos ustedes saben, es dueño de una gran empresa de seguridad y anda con una veintena de hombres. Los mismos que increparon a los dos policías que estaban en el lugar”, dijo durante su intervención en el pleno del Congreso.

Asimismo, explicó que no se había “descargado oportunamente” la orden de captura contra Villaverde; por tanto, todavía aparecía como requisitoriado.