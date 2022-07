RMP: “La Derrama quiere ser derramada para el sindicato del Gobierno”

El enfrentamiento entre la Sutep y la Fenatep ha vuelto a tomar fuerza luego de que Pedro Castillo firmara el Decreto Supremo n.° 009-2022, el cual dispone la conformación de un nuevo Consejo Directivo en la Derrama Magisterial. En ese sentido, Rosa María Palacios precisó que, al parecer, “la Derrama quiere ser derramada para el sindicato del Gobierno”.

La letrada agregó que Castillo Terrones, junto al ministro de Educación, Rosendo Serna, ha decidido modificar por decreto supremo un estatuto privado, por lo que la medida es totalmente inconstitucional.

Palacios manifestó que, en estos 30 años, el directorio de la Derrama Magisterial ha manejado correctamente a la institución que ofrece diversos beneficios a los maestros afiliados.

Luis Espinoza Tarazona, presidente de la Derrama Magisterial, manifestó su descontento con el accionar del Ejecutivo. “Esa norma es totalmente inconstitucional. Atenta contra la propiedad privada y el fondo de los maestros. Además, vulnera por completo la seguridad social en el Perú. Defenderemos el fondo previsional de los docentes asociados y sus derechos constitucionales apelando a los órganos del Estado y la opinión pública”, escribió en Twitter.

“Lo que establece en el decreto supremo es que las elecciones (del directorio) las organiza el Ministerio de Educación, que contrala la Fenatep. Entonces, no son elecciones ni libres ni justas ni transparentes. Sutep dice que no están garantizados los derechos de los profesores (...) Esto es guerra: el señor ministro ha emplazado a que hagan una huelga y el señor Lucio Castro les ha dado plazo hasta el 28 de julio. Pedro Castillo está poniendo a un adversario que no es pequeño”, analizó RMP.

Policiales de políticos

El ministro de Defensa, José Gavidia, es cuestionado por convertir un viaje oficial a región Huánuco en un paseo familiar. El titular del Ministerio de Defensa asistió a la inauguración del año escolar en Huánuco, el último 13 marzo del 2022, a bordo de un Fokker de la Marina de Guerra del Perú.

Rosa María Palacios señaló que esto no tendría nada de extraño si Gavidia no hubiera llevado consigo a sus tres hijas — de 11, 15 y 31 años — a esta comisión. Según un informe de “Punto final”, el evento duraba solo dos horas. No obstante, el funcionario pasó tres noches y dos días en Huánuco.

“Si el señor quería disfrutar tres días en Huánuco con sus hijas, las mandaba en un avión comercial, se encontraban en un hotel privado y disfrutaba pidiendo licencia de su trabajo, pero no, usó los bienes del Estado”, advirtió.

RMP también se refirió a la inasistencia de la cuñada de Pedro Castillo, Yenifer Paredes, a la citación programada por el Ministerio Público como parte de la investigación por el presunto delito de tráfico de influencias. Agregó que el caso se agrava aún más.

Hoy La República ha publicado un informe que expone acerca de los comités de licitación en los que participó la hermana de la primera dama, Lilia Paredes. “Probablemente, la vuelvan a citar. Benji Espinoza, abogado de la familia, dijo que no sabía por qué no había ido, pero que, probablemente, era un problema de notificación, ¿seguro? Todo el Perú la estaba esperando”, dijo.

Si Paredes vuelve a resistirse, la abogada indicó que el Ministerio Público está autorizado a solicitar que sea conducida de grado y fuerza a dar su declaración.

En otro momento, la periodista habló sobre la Comisión de Ética, ya que solo investigará a dos de los seis acciopopulistas sindicados de pertenecer a ‘Los Niños’.

Palacios sostuvo que, aunque solo Jorge Flores y Elvis Vergara están siendo investigados por el Congreso, la Fiscalía sí ha tomado acciones contra todos los involucrados.