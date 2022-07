Dina Bolaurte sobre citación de Yenifer Paredes: “Seguramente en su oportunidad estará acudiendo”

La vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Dina Boluarte, se pronunció sobre la situación legal de Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo y hermana de la primera dama, Lilia Paredes, quien viene siendo investigada por el presunto delito de tráfico de influencias.

Boluarte indicó que la mejor manera de demostrar inocencia sobre las acusaciones

“ Yo siempre he dicho que la mejor forma de poder decir la verdad que nos asiste es dando la cara, por eso con ustedes siempre he respondido (…) Qué pregunte la Fiscalía por qué no acudió la señorita y en su oportunidad seguramente estará acudiendo ”, dijo la titular del Midis.

El último lunes 11 de julio, la hermana de Lilia Paredes no se presentó a rendir su declaración ante la Fiscalía Anticorrupción de Funcionarios de Lima. La investigada fue citada para las 9.30 de la mañana, por lo que los fiscales la esperaron por más de dos horas; sin embargo, tanto ella como su abogada no avisaron de su omisión.

La investigación responde al presunto ofrecimiento de obras de saneamiento en el distrito de Chadín, en Cajamarca. En esa línea, también se encuentra investigado Hugo Espino Lucana, representante de la empresa JJM Espino Ingeniería & Construcción, quien adjudicó una obra de más de 3 millones de soles en la provincia de Cajatambo (Lima).

Espino frecuentó Palacio de Gobierno en cinco oportunidades, entre los meses de agosto y setiembre del 2021. Lo curioso de este caso es que el día que Yenifer Paredes ofrecía obras tenía puesto el chaleco de la empresa de su amigo.