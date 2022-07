El periodista Eduardo Quispe fue liberado junto a su camarógrafo Elmer Valdiviezo tras haber sido secuestrado por ronderos de la comunidad La Palma, distrito de Chadín, en la localidad de Chota, Cajamarca, mientras realizaba investigaciones sobre el caso Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo.

El reportero del programa dominical concitó la atención nacional al interrumpir la programación de América Televisión con el fin de leer un comunicado desde un poblado en Cajamarca a cambio de ser liberado. Según indicó, sus captores “eran entre 40 y 50 ronderos con chicotes”.

¿Qué decía el comunicado?

El hombre de prensa narró pasajes de la experiencia que le tocó vivir mientras cumplía con su labor periodística y añadió, al temer por su vida, preguntó a sus secuestradores qué harían con él. “En un momento les digo: ‘¿Entonces, qué van a hacer? ¿Nos van a golpear o matar?’. Y uno de ellos me dice: ‘Tú no te preocupes por eso. Tú tranquilo nomás, eso va a pasar’ ”, precisó. A cambio de su liberación, le exigieron “disculparse” a nivel nacional por el reportaje sobre Yenifer Paredes con la lectura de un comunicado dictado por ellos mismos.

“Buenas noches, me dirijo al país. Nos encontramos en la comunidad de Las Palmas, distrito de Chadín. Nos encontramos dialogando con las rondas campesinas de Chavín, quienes representan los intereses y necesidades de su pueblo. Fuimos intervenidos cuando se tomaban declaraciones a personas que no responden culturalmente, haciéndoles interrogantes por los casos de Yenifer Paredes, quien se encuentra citada por la Fiscalía de la Nación. En tal sentido, como medio de prensa, que representamos a ‘Cuarto poder’, es una imputación falsa, por lo que nos rectificamos como prensa a no hacer daño al Gobierno central y a sus familiares”, expresó el comunicador a cambio de ser puesto en libertad.

Antes de finalizar el enlace en vivo, envió palabras a sus parientess: “En esta última parte, nos dirigimos a nuestras familias para informales que las rondas nos han tratado de manera humana y que, luego de leer este comunicado, como parte del acuerdo, nos retiraremos del lugar en nuestro vehículo sanos y salvos”, expresó antes de ser conducido a Bambamarca.

Asimismo, reveló algunos detalles del cuestionable suceso. “Ese comunicado ellos lo dictaban, me pidieron que yo lo escriba. En ese momento, nosotros hemos accedido a todos sus pedidos porque evidentemente estábamos en una situación difícil”, contó Quispe en diálogo con Canal N.

En determinado momento, el periodista manifestó que los miembros de la comunidad en cuestión se sintieron amedrentados, ya que —en palabras del periodista— “el reportaje que se presentó (sobre la cuñada del presidente en ‘Cuarto poder’) los perjudicaba en obtener la obra a corto o mediano plazo”.