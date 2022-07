Alcalde de Chadín afirmó que Yenifer Paredes recomendó a empresa de Hugo Espino para obra de saneamiento

César Castillo, alcalde de Chadín, ubicada en la provincia de Chota en Cajamarca, afirmó que Yenifer Paredes, hermana de Lilia Paredes y cuñada de Pedro Castillo, recomendó a la empresa de Hugo Espino, JJM Espino Ingeniería y Construcción SAC, para la obra de saneamiento en el centro poblado La Succha, del distrito de San Miguel, en la región cajamarquina.

“ El ofrecimiento fue de ella. De repente, de los que manejaban la empresa consultora que tenían su consultoría y que tenían experiencia. En realidad, ahí la que se ha presentado es la señorita Yenifer diciendo que está dispuesta en apoyar para hacer los expedientes ”, dijo para Latina Noticias.

Al ser consultado sobre cómo se presentó la hermana de la primera dama, mencionó que “llegó diciendo que son un grupo de amigos que hacen perfiles así. ‘Trabajamos y hemos hecho una consultoría para apoyarles para que esta gente tenga sus servicios de agua, saneamiento, que es lo que falta acá'”.

En otra entrevista para RPP Noticias, el alcalde de Chadín comentó que conoce a la cuñada del jefe de Estado antes de que este fuera elegido como presidente de la República.

“Con ella nos conocíamos desde hace mucho tiempo. Desde antes que sea presidente el profesor Pedro Castillo Terrones. En los momentos que ella trabajaba en la municipalidad también. Cuando ya era presidente el profesor nos hemos vuelto a comunicar porque yo tenía su teléfono y nos reunimos un día y le hice la invitación, contándole y comentándole cómo estaba aquí nuestro proyecto, que no podemos avanzar nada. Le hicimos la invitación y ella estuvo presente ”, dijo para el medio.

En este sentido, también reconoció que Yenifer Paredes, quien fue criada como una hija por Castillo Terrones, recomendó la compañía de Espino Lucana para realizar el perfil del expediente técnico del proyecto.

“ Ella me comentó que conocía una empresa, tal vez que trabajaba ahí, por eso tal vez nos puedan ayudar con el perfil del expediente técnico. Yo en verdad no conocía al señor Hugo Espino. Llegaron tres jóvenes con dos señoritas. Posteriormente, me enteré cómo se llamaba, Espino sobre todo”, sostuvo César Castillo.

Hugo Espino visitó Palacio

El último domingo, “Cuarto poder” difundió un video en el que la hermana de Lilia Paredes vestía un chaleco de la empresa JJM Espino Ingeniería & Construcción SAC, cuyo gerente general es Hugo Espino Lucana, quien visitó Palacio en cinco oportunidades a las hermanas Paredes.

Además, dicha compañía ganó la buena pro de una obra en la provincia de Cajatambo por un monto que supera los 3 millones de soles en marzo de este año. Es decir, que la adjudicación se dio luego de las reuniones.