Pedro Castillo: 75% de peruanos desaprueba la gestión del presidente de la República, según CPI

El presidente de la República, Pedro Castillo, mantiene una alta desaprobación entre los peruanos. La encuestadora CPI reveló este martes 5 de julio que el 75% de ciudadanos no está conforme con la administración del profesor de Chota, mientras que un 19,5% aún lo respalda. Asimismo, el 5,5% no precisa.

De acuerdo con el reporte, el descontento es mayor en Lima Metropolitana y Callao (86%) que en al interior del país (68,5%). Asimismo, es en la costa y sierra norte donde Castillo Terrones no goza de una buena imagen (73,6%).

No obstante, en la zona de la sierra central y sur del país, el jefe de Estado preserva el respaldo de los ciudadanos, con el 35,3% de aprobación, el mayor puntaje en toda la encuesta.

El informe de CPI, presentado en el programa de Juliana Oxenford, ha sido aplicado a 1.200 personas entre el 28 de junio y el 2 de julio. El reporte presenta un margen de error de +/-2,8%, con un nivel de confianza de 95,5%.

Pedro Castillo: incremento de precios de los alimentos es lo más negativo en gestión del presidente

Por otro lado, el 24,2% de encuestados consideró que el incremento en los precios de los alimentos es lo más preocupante y negativo de la gestión del presidente Pedro Castillo. El 18,4% opinó que es la poca capacidad del mandatario para gobernar, mientras que el 13,6% lo reduce a una mala gestión.

Del mismo modo, el 11,4% de ciudadanos consultados destacó a la corrupción como uno de los elementos que daña la administración de Castillo Terrones. La lista es completada con la mala designación de autoridades, con que no genera trabajo, con frecuencia incurre a errores, crisis económica, inestabilidad política, con que no cumple su promesa y con que no es líder, en ese orden.