Waldemar Cerrón señala que seguirán respaldando a presidente Pedro Castillo

Desde Puno, Waldemar Cerrón se refirió a la fractura entre Perú Libre y el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Esto debido a que el mandatario renunció al partido que lo llevó al poder, luego de que Vladimir Cerrón se lo solicitara.

Según el hermano de Vladimir Cerrón, esta situación no afectará al Gobierno, pues el partido continuará apoyando a Castillo e incluso a la vicepresidenta Dina Boluarte.

“ No afecta porque seguimos apoyando al presidente Pedro Castillo , el problema es un tema de militancia, no se está cumpliendo como tal, por lo tanto, no afecta. Es un tema partidario, es como militante no como presidente”, declaró este sábado en una visita a Puno a la radio local La Decana.

Cuando los reporteros locales le consultaron sobre cuál era la fuente de esta división, Cerrón criticó al mandatario por formar distintas agrupaciones.

“Una de las grandes respuestas la tiene Pedro Castillo, en un periodo de Gobierno fundó PCT, fundó el Partido Magisterial, ahora está fundando Voces como tú . Un presidente que funda tres partidos no puede estar en uno solo que es Perú Libre”, dijo.

Según Cerrón, no hubo enfrentamiento ni pelea. El distanciamiento se dio en los mejores términos, contó.

Acotó que mientras el mandatario no siga el ideario de Perú Libre, no tiene los mismos lineamientos, y el partido de Cerrón carga con un pasivo que no les corresponde.