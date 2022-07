Juan Silva tendría grabaciones que vinculan a Pedro Castillo con presuntos actos de corrupción, según H13

Según el semanario Hildebrandt en sus trece, personas allegadas al exministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) Juan Silva tendrían en su poder grabaciones que este le habría realizado al presidente de la República , Pedro Castillo. Entre estas, destaca un video en el que ambos se habrían reunido en el departamento de Silva Villegas, ubicado en Jesús María.

“Entre las pruebas que Silva alega tener ocultas se encontraría un video que registra una presunta visita del presidente Pedro Castillo al departamento del extitular del MTC , en el piso 11 de un edificio ubicado en el jirón Pablo Bermúdez 143, en el distrito de Jesús María”, se lee en una parte del informe periodístico.

Durante los primeros días de junio, el dominical Cuarto Poder reveló que en dicho lugar el empresario investigado Zamir Villaverde, presuntamente, habría entregado los “100 grandes” (100.000 soles) al exministro Juan Silva el pasado 4 de noviembre de 2021.

En esa línea, el semanario informó que el exministro del MTC habría comentado a las personas de su confianza que dicho monto habría sido entregado al jefe de Estado. En ese sentido, el prófugo de la justicia daría el material audiovisual, así como otras pruebas “al Ministerio Público a cambio de beneficios judiciales ”.

Alfredo Yalán Ramírez, abogado de Juan Silva, declaró para el semanario Hildebrandt en sus trece. Es ahí donde se refirió sobre el monto económico. Sin embargo, señaló que en el supuesto que este dinero haya sido entregado, el exministro del MTC “no habría cometido delito”.

“Las cosas tienen que ser claras. En la hipótesis de que mi cliente haya recibido los ‘100 grandes’, no habría cometido delito porque no intervino en la licitación del puente Tarata. Lo que quiero decir es que mi cliente no podía influir en el comité de selección porque este es autónomo. Además, el viceministerio de Comunicaciones es el que está a cargo de Provías Nacional y Provías Descentralizado (las unidades ejecutoras a cargo de las licitaciones). Entonces , técnicamente, mi cliente no podía tener esfera de dominio sobre el comité porque Provías Nacional y Provías Descentralizado pertenecen a dicho viceministerio ”, dijo para el mencionado medio.

Sin embargo, el semanario recalcó que el “El Comercio” reveló que el colaborador eficaz con código CE-02-5D-FPCEDCF-2022, del caso Puente Tarata, entregó a la fiscal Karla Zecenarro el voucher de los “cien grandes” que Villaverde le habría dado a Silva Villegas, el cual provenía de una de las empresas del mismo Zamir Villaverde, quien se encuentra recluido en el penal Ancón 1.