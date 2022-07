Abogado de Juan Silva: “Mi cliente se entregará y será un colaborador de la justicia”

Alfredo Yalán Ramírez, defensa legal del exministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) Juan Silva, afirmó que su patrocinado se entregará a la justicia. Como se informó, Silva Villegas se encuentra prófugo de la justicia luego de que se dictara una orden de detención preliminar en su contra por el juez supremo Juan Carlos Checkley Soria.

“ Mi cliente se entregará y será un colaborador de la justicia. Él quiere cooperar para llegar a la verdad de los hechos, indicando que hay muchos otros funcionarios de alto nivel que todavía no han sido comprendidos en la investigación ”, manifestó el letrado para el semanario Hildebrandt en sus trece.

En esta línea, el abogado señaló que Silva Villegas no solo hablaría del presidente Pedro Castillo. Su declaración también involucraría a otros personajes vinculados por presuntos actos de corrupción.

“ Mi cliente, el exministro Juan Silva, no solamente está dispuesto a hablar del presidente de la República, sino sobre todas aquellas personas que puedan estar comprometidas. Él dirá ahí si el señor presidente estaba involucrado o no. O si él mismo estaba comprometido”, aseguró para dicho medio.

Hasta el momento, Juan Silva no ha reconocido los presuntos delitos que se le imputan: organización criminal y colusión agravada. Supuestamente, el extitular del MTC habría participado en negocios ilícitos para beneficiar al Consorcio Puente Tarata III en Provías Descentralizados.

Alfredo Yalán: “Juan Silva se siente abandonado políticamente”

En otro momento de la entrevista, el abogado de Silva, Alfredo Yalán, comentó que ha percibido que su defendido “se siente abandonado políticamente”.

“El presidente es el llamado a esclarecer esto. Él es un coinvestigado. Está siendo golpeado con este escándalo . No puede mantenerse ajeno”, comentó al semanario.

Además, aclaró que no se ha reunido con Juan Silva desde que se encuentra con paradero desconocido. En esa línea, mencionó que el único contacto que ha tenido con su defendido es a través de sus familiares.