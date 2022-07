Dimitri Senmache tras decir que Juan Silva se fugó del país: “Fue un juego de palabras”

Lo niega. Dimitri Senmache, ministro del Interior recientemente censurado por el Pleno del Congreso, volvió a decir que Juan Silva, extitular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), no está fuera del país.

Desde Trujillo, Senmache afirmó que Juan Silva se mantiene en territorio nacional y reiteró que la Policía Nacional del Perú (PNP) lo sigue buscando con el fin de que cumpla la orden de requisitoria en su contra .

Por otro lado, se refirió a la entrevista en vivo dada al periodista Jaime Chincha, el último jueves, donde afirmó que Silva Villegas “se fugó del país”. Al respecto, el saliente ministro precisó que lo dicho fue un “juego de palabras”.

“ Eso (que dije) fue un juego de palabras . Increíblemente, hay algunos periodistas que no entienden cuál es su función, no saben si buscar información o generar un titular. Yo nunca dije que (Juan Silva) había estado fuera del país (...) tenemos que buscarlo dentro y fuera del país, es verdad eso”, declaró durante una transmisión en canal N.

Al ser consultado sobre si lo dicho al periodista fue un “lapsus”, Dimitri Senmache puntualizó que si fuera cierta la fuga de Juan Silva en el extranjero se estarían “viendo otras actitudes”.

“Obviamente uno sabe los que tienen la información. Si nosotros tuviéramos una certeza de que esta persona habría salido (del país), estaríamos viendo otras actitudes, pero no ha salido por ningún puesto de control ”, añadió.

En otro momento, aseguró que “hay cuatro equipos de búsqueda” para encontrar a Juan Silva y que se designó al general Óscar Arriola, jefe de la Dircote, para “esa tarea”. “Estoy seguro que el general con su conocimiento que tiene dentro de la Policía Nacional lo va a encontrar a él y a otras personas más”, aseveró.

Por otra parte, volvió a negar que exista algún tipo de encubrimiento para el escape de Juan Silva, quien habría huido de la Policía tras permanecer escondido en un inmueble en Pacasmayo, La Libertad.