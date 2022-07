Senmache dice que Juan Silva “se ha fugado del país” durante entrevista en vivo, pero luego lo niega

El ministro del Interior, Dimitri Senmache, dijo durante una entrevista televisiva —con el periodista Jaime Chincha, en Canal N— que el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva Villegas se había fugado del país, pero luego negó haber realizado tal afirmación y cuestionó el profesionalismo del comunicador, en lugar de reconocer el aparente lapsus.

“Yo creo que una persona que se ha fugado del país tiene que se encontrada sí o sí, sin importar lo que yo crea. Esta persona está fugada”, dijo durante la entrevista.

Al ser consultado por Chincha por la posible fuga del extitular del MTC, Senmache solo atinó a negar lo que había dicho segundos antes: “Dije ‘fugada’, en ningún momento he dicho que se ha fugado del país. No, no he dicho, Nunca. Bueno, no, para nada (está fugada). Espero que retroceda y lo vea. Yo no sé dónde están estudiando periodismo ustedes, dan pena”, respondió.

Senmache fue censurado por el Congreso

Este jueves 30 de junio, el Pleno del Congreso de la República censuró al ministro del Interior, Dimitri Senmache, tras la moción presentada por la bancada de Fuerza Popular. El titular del Mininter venía siendo cuestionado por ser el responsable político en la fuga del extitular de Transportes y Comunicaciones Juan Silva.

En efecto, con 78 votos a favor, 29 en contra y 8 abstenciones, el Pleno decidió sacar a Dimitri Senmache del Mininter luego de debatir la moción de censura presentada por la agrupación fujimorista que le atribuía una presunta “inacción” en lograr la captura del exsecretario presidencial Bruno Pacheco y Fray Vásquez, sobrino del presidente Pedro Castillo, implicados en el Caso Puente Tarata III.

Por otro parte, la división de la bancada de Perú Libre con el Gobierno de Pedro Castillo se hizo notar en la censura de Dimitri Senmache, pues sus votos fueron claves para determinar la salida del funcionario.