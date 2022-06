Félix Chero asegura que Pedro Castillo renunciará a Perú Libre antes que lo expulsen

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, se pronunció sobre el comunicado de Perú Libre donde se exhorta al presidente Pedro Castillo a que renuncie a su militancia partidista o se tomarían las acciones correspondientes. En ese sentido, manifestó que considera que el mandatario accederá, ya que no esperaría ser echado de la agrupación.

“ Si Vladimir Cerrón considera, según su consejo directivo–político, que el presidente la República no debe estar ahí (en Perú Libre), yo creo que el presidente de la República, conociendo su forma de actuar, inmediatamente va a presentar su carta de renuncia porque no necesita que lo echen del partido” , dijo a Exitosa.

Al ser consultado sobre la ruptura del partido del lápiz con el jefe de Estado, el titular del Minjus consideró que no existe eso como tal, ya que no ha percibido la presencia del líder la organización política en decisiones del Ejecutivo.

“Vladimir Cerrón venía participando como presidente del partido Perú Libre, pero yo puedo asegurar algo: desde que estoy en el Ejecutivo, no he visto ni he evidenciado que el señor Vladimir Cerrón le haya emitido una directiva al presidente para realizar tal o cual acto”, sostuvo.

Perú Libre pide a Pedro Castillo que renuncie a su militancia

El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, compartió un comunicado en su cuenta de Twitter donde se le solicita al presidente de la República, Pedro Castillo, que renuncie a su militancia partidista.

De acuerdo con el mensaje compartido por redes sociales, la decisión habría sido tomada de manera unánime por el partido, la comisión política y la bancada oficialista, por considerar que el comportamiento del jefe de Estado habría ido en contra de los estatutos de la agrupación.

“El CEN, la bancada Perú Libre y la Comisión Política del Partido Perú Libre, después de haber evaluado estatutariamente el comportamiento del militante José Pedro Castillo Terrones, inscrito el 30 de septiembre del 2020, le extienden la invitación a su renuncia irrevocable, considerando su actual investidura de presidente constitucional de la República, antes de iniciar un proceso administrativo disciplinario de conformidad con el artículo 37 del Estatuto Partidario”, se señala en la primera parte del anuncio del bloque cerronista.