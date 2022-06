Dina Boluarte: “La señora Alva viene preparando desde el año pasado un golpe desde el Congreso”

Dina Boluarte, vicepresidenta de la República, se pronunció en una entrevista para “Cuarto poder” sobre la denuncia en su contra que presentó la Contraloría y que ahora la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso ya declaró procedente.

En la acusación que se le ha hecho a la también titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) se señala que ella firmó hasta 13 documentos privados para hacer gestiones registrales. Incluso, se puso en evidencia que este año también realizó trámites ante la municipalidad de Lima a favor del Club Departamental Apurímac.

Según el ente fiscalizador, se estaría frente a una presunta infracción del artículo 126 de la Constitución, el cual dice que un ministro no puede ejercer otras funciones públicas —excepto la legislativa— ni ser gestor de intereses propios o de terceros, ni ejercer actividad lucrativa ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas.

“Creo que están haciendo una interpretación fuera de contexto constitucional (...). Con las más de 60 páginas de la Contraloría que había enviado su informe al Congreso, y a mí me llevaron cuatro hojitas en las que no concluían nada. En consecuencia, como que estamos saltándonos al debido proceso y el derecho de mi defensa”, dijo la vicepresidenta.

Si logran inhabilitarla de la gestión pública, la también representante del Midis quedaría fuera del Gobierno y el jefe de Estado se quedaría sin su única vicepresidenta, aunque ella confía que Castillo se quedará hasta el final.

“El presidente no se va a ir. El presidente va a culminar el 28 de junio de 2026. Seguiremos acompañando en la gestión del presidente, apostando por lo que estamos haciendo acá”, afirmó Boluarte.

Asimismo, Boluarte también tiene la esperanza de que las asperezas que ha tenido con el partido de Perú Libre queden atrás y que no permitan que el Congreso la saque de su puesto, pero no piensa lo mismo de la presidenta del Parlamento, Maria del Carmen Alva.

“Si queremos hablar de renuncias, allí hay un audio que ha salido donde la señora Alva viene preparando desde el año pasado un golpe desde el Congreso, creo que ella en su ilusión de querer ser presidenta de la República. Yo le recomendaría a Alva que postule el 2026, que se gane la confianza del pueblo peruano”, recordó.

Finalmente, Boluarte Zegarra señaló que se mantiene positiva, tranquila y serena y que dirá la verdad sobre aquel “malentendido” con la Contraloría.

“No he hecho nada mal en actos de mi gestión, ni hay conflicto de intereses. Nadie se ha enriquecido ni el Estado se ha agraviado. No perderé mi identidad provinciana. No hice nada que afecte al Estado ni lucré con ello”, concluyó.