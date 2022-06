Pedro Castillo no quiere dar entrevistas porque “a veces hay lapsus”, asegura Modesto Montoya

El titular del Ministerio del Ambiente, Modesto Montoya, sostuvo que el presidente de la República, Pedro Castillo, no brinda entrevistas a los medios debido a que en ocasiones el mandatario comete lapsus en sus declaraciones, las mismas que son recogidas por la prensa.

“Yo creo que por esa razón hay veces que el presidente no quiere dar entrevistas porque a veces hay lapsus que el periodismo, que tal vez con razón o sin razón, multiplica”, respondió el ministro en RPP tras ser consultado por los constantes errores en los que incurre el jefe de Estado en sus discursos.

A pesar de ello, Montoya Zavaleta señaló que los lapsus del presidente no son un indicativo para calificarlo como un mal gobernante. “Como he señalado, él está preparado para dirigir a nuestro país”, defendió.

Pedro Castillo dejó más preguntas que respuestas durante entrevista con canal del Estado

El último domingo 12 de junio, el presidente Pedro Castillo fue entrevistado por el canal del Estado, TV Perú. El mandatario se presentó sin anunciar medidas concretas en su Gobierno y sin poder evitar imprecisiones y contradicciones entre sus dichos con sus acciones.

El diálogo fue llevado a cabo por Julio Navarro, gerente de prensa del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, quien además se reunió con el ministro de Cultura, Alejandro Salas, la tarde del reciente 31 de mayo en su despacho por menos de una hora.

Sobre la presunta corrupción por la que se está investigando, Castillo reiteró no haber sido parte y enfatizó que se someterá a las investigaciones. Negó haber recibido a Karelim López en la casa de Sarratea, y señaló ya no conversar con sus sobrinos investigados.

“Jamás me va a salpicar la corrupción. Si pasa por el entorno familiar, entonces tenemos que dar la cara, no solo al entorno del presidente, sino a muchas personas que no dan la cara. Muchas veces se quiere salpicar al presidente”, dijo.