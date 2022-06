Ministro Montoya sobre fuga de Juan Silva: “No pueden responsabilizar a Pedro Castillo”

Modesto Montoya, titular del Ministerio del Ambiente (Minam), rechazó que el presidente de la República, Pedro Castillo, se encuentre implicado en la fuga del exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva, quien está prófugo de la justicia tras una orden de requisitoria en su contra por el presunto delito de organización criminal en el caso Puente Tarata III.

Durante un diálogo con Exitosa, Montoya señaló que “no pueden responsabilizar” a Pedro Castillo de la huida de Juan Silva, por quien el Programa de Recompensas ofrece S/ 50.000 para recabar información de su paradero.

“Ayer me preguntaron por el señor Juan Silva, que el señor se ha ido. ¿Qué tiene que ver el presidente con que Juan Silva se haya ido? No puede ser que estén responsabilizando (a Pedro Castillo) . En vez de estar trabajando juntos, están responsabilizando al presidente de cualquier cosa ”, manifestó el funcionario.

Montoya comparó la situación de Pedro Castillo y Juan Silva con la de Alberto Fujimori con sus hijos Keiko y Kenji Fujimori, quienes, de acuerdo al titular de Ambiente, “no tienen nada que ver” con la huida y posterior renuncia de su padre.

“Yo afirmo que la señora Keiko y su hermano no tienen nada que ver con que el padre (Alberto Fujimori) se haya escapado en una oportunidad . No podemos estar echando en cara a la señora Keiko de que su padre haya hecho lo que sabemos. No podemos estar en este permanente ataque al Ejecutivo o al Congreso ”, acotó.

En otro momento, exhortó al Congreso y al Ejecutivo a dejar “la confrontación permanente” y unirse para “reconstruir el país”, en el contexto de derrame de zinc en el río Chillón el último lunes.