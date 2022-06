Dimitri Senmache sobre Juan Silva: “Lo vamos a capturar y llevar donde debe estar”

Compromiso. Juan Silva, extitular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) estaría cerca de ser capturado por la Policía Nacional del Perú (PNP), aseguró el ministro del Interior, Dimitri Senmache, quien viene siendo cuestionado por bancadas de la oposición en el Congreso por la fuga de Silva.

Al respecto, Senmache apuntó “fehacientemente” que, por parte de la Policía, se están haciendo “todos los esfuerzos” para detener a Juan Silva. Él sigue prófugo de la justicia tras una orden de requisitoria en su contra por el presunto delito de organización criminal en el caso Puente Tarata III.

“Se están haciendo todos los esfuerzos. Créanme que yo entiendo, hasta de manera personal, que una de las tareas prioritarias que hoy tengo como gestión es demostrarle a toda la sociedad, no a un medio ni a un poder del Estado, que nunca por parte de la Policía va a existir el encubrimiento a ningún delincuente, y lo vamos a atrapar (a Juan Silva), créanme que hay varios grupos que están detrás y estamos acercándonos ”, expresó a la prensa este miércoles.

En ese sentido, el titular del Ministerio del Interior (Mininter) recalcó que en su gestión no hay “ningún tipo de protección” a Juan Silva, por quien el Programa de Recompensan ofrece S/ 50.000 por información de su paradero.

“ Lo vamos a atrapar a esta persona (Juan Silva), lo vamos a capturar y lo vamos a llevar donde debe estar a que rinda ante la justicia de manera personal . Ya él tendrá que definir cuál será su respuesta y defensa, pero nosotros vamos a cumplir, vamos a llevar a esta persona a que rinda su manifestación ante el Poder Judicial”, expresó.

Cabe mencionar que el exfuncionario del MTC alegó su derecho a ponerse a buen recaudo tras considerar que hay “falta de garantías” para un debido proceso. Por su parte, Alfredo Yalán, abogado de Juan Silva, reiteró que su cliente se encuentra en el Perú .

El último 7 de junio, el Poder Judicial dictó una orden de detención preliminar contra Juan Silva, quien lleva más de 15 días desparecido .