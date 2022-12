Resultados segunda vuelta: qué dijeron los candidatos que perdieron en Piura, Lambayeque y Cajamarca

El 4 de diciembre se desarrolló la segunda vuelta electoral en algunas regiones del Perú. En el norte, los votantes de Lambayeque, Piura y Cajamarca acudieron a las urnas y eligieron a Jorge Pérez, Luis Neyra y Roger Guevara, respectivamente.

Luego de los primeros resultados, los aspirantes que perdieron la posibilidad de llegar al sillón regional vertieron algunas palabras a sus partidarios.

Piura

Reynaldo Hilbck, candidato y ex gobernador regional, buscó repetir el plato, pero no se hizo de la preferencia de la gente. Al 98% de actas contabilizadas, la ONPE arroja un 58% para Luis Neyra (Contigo Región) y 41% para Unidad Regional.

Resultados oficiales en la página web. Foto: captura/ONPE

“Unidad Regional no ha perdido, tenemos un espacio ganado, cuatro años para trabajar y realmente para seguir trabajando en el futuro. Unidad Regional no ha nacido para ganar una elección, sino para quedarse en el tiempo. Quiero agradecer a cada uno de ustedes, yo he visto todas las tardes, las noches, que han estado conmigo empujando este tren enorme”, dijo a sus simpatizantes y equipo de campaña.

Cajamarca

En Cajamarca, se podría decir que el triunfo fue apabullante. El conteo de actas al 99% arrojó una preferencia del 69% por Roger Guevara (Somos Perú) contra un 30% del Frente Regional Cajamarca de Andrés Villar.

Resultados oficiales en la página web. Foto: captura/ONPE

“Saludamos el triunfo de partido Somos Perú; esperemos que eso signifique el cumplimiento de las ofertas laborales. Nosotros somos democráticos y aceptamos el resultado electoral y le deseamos el mejor de los éxitos. Creemos que es importante construir un escenario de gobernabilidad y, para ello, estamos predispuestos a colaborar desde el espacio en el que estemos”, señaló Villar, quien continuará su gestión como alcalde provincial de Cajamarca hasta el cierre de este 2022.

Lambayeque

Donde hubo mayor expectativa fue en Lambayeque, porque, a diferencia de las dos primeras regiones, acá no hubo reportes preliminares y se tuvo que esperar hasta las 10 p. m.

Resultados oficiales en la página web. Foto: captura/ONPE

Al 99% de actas contabilizadas, Jorge Pérez de Somos Perú se hizo del 55% de la preferencia de los electores. Por su parte, Alianza Para el Progreso alcanzó un 44%.

Alexander Rodríguez, de APP, tras los resultados, no se apersonó a su local de campaña. Tampoco brindó declaraciones a la prensa.