Piura: entre indirectas de “improvisado” y “corrupto”, candidatos al gobierno regional cierran campañas

Los candidatos al Gobierno Regional de Piura, Luis Neyra y Reynaldo Hilbck, cerraron sus campañas a pocos días de la segunda vuelta electoral, que se realizará este domingo 4 de diciembre.

El ex gobernador regional y postulante de Unidad Regional cerró su campaña la noche de este miércoles 30 de noviembre con un mitin como última actividad proselitista.

El evento se llevó a cabo en el asentamiento humano Tacala, en el distrito de Castilla. Hilbck estuvo acompañado por el alcalde electo de esta jurisdicción, Walther Guerrero, y otras nuevas autoridades pertenecientes a su movimiento regional.

El evento se llevó a cabo en el asentamiento humano Tacala. Foto: Almendra Ruesta/URPI-LR

Durante su intervención hizo hincapié en su labor previa como autoridad y su equipo técnico, y enfatizó la “incapacidad” de su contendor. “Tienes que elegir a una persona que tenga experiencia (…), no puedes votar por un improvisado porque te cae bien”, declaró el postulante de Unidad Regional.

Asimismo, también arremetió contra la gestión actual de Servando García, apuntando que poco fue lo que se avanzó debido a la “improvisación”.

Por otro lado, Luis Neyra, de Contigo Región, la tarde del último jueves 1 de diciembre se movilizó en una caravana desde el asentamiento humano Chiclayito, en Castilla, hacia el distrito de Piura. Decenas de vehículos lo siguieron durante un recorrido que duró más de dos horas.

Además, el aspirante aseguró que no tendría el dinero del contendiente. “Nuestros adversarios saben que no van a poder ganar en la cancha y van a intentar ganar en la mesa (…) Ya no más políticos que llegan al poder para beneficiar a sus amigos”, declaró Neyra.