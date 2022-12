Miguel Cordano: “Soy el más preparado para modernizar el Callao y no necesitamos otro Castillo”

El ingeniero Miguel Cordano, candidato a gobernador del Callao con el movimiento Contigo Callao, asegura ser el más preparado y promete un mercado mayorista, un Silicon Valey chalaco y descongestionar la avenida Faucett en su primer año. Planea combatir la inseguridad con tecnología y hacer una escuela de la policía. Alega que tiene una gran oportunidad para hacer obras porque su agrupación ganó casi todas las alcaldías chalacas. Anuncia mejoras en hospitales, capacitación y becas. Niega ser el continuismo por haber estado en la gestión del gobernador Dante Mandriotti. Aduce que hizo asesorías puntuales, rechaza cercanías con Chimpum y niega que el triunfo de su organización, liderada por el alcalde electo y excongresista fujimorista Pedro Spadaro, pueda ser un símil de Chimpum.

—¿Por qué considera usted que los chalacos deberían preferirlo y votar por usted?

—Mi familia tiene más de 100 años en el Callao, nunca he estado en política y sé de Gobiernos regionales. Sobre el puerto, que nos creamos una competencia en Chancay, es absurdo. Debe haber complementación. Como chalaco, lo entiendo. Nosotros hablamos directo, no somos de críticos.

En esta campaña, he buscado confrontación de iniciativas y mi adversario no las muestra, yo muestro 169 proyectos. Un chalaco no necesita que se lo expliquen: se ha deteriorado la avenida Sáenz Peña, la Faucett. Estamos fallando en el gobierno del Callao. Ante eso, me siento muy bien preparado. No puedo aceptar, como chalaco, un candidato que no haga propuestas y no esté identificado con las riquezas y potencialidades de un chalaco. Me siento obligado a desenmascarar. Estoy preparado, tengo los conocimientos, la experiencia, he aprendido de los mejores y entro al Gobierno regional no para recibir, sino para dar. Y es una oportunidad única porque son de mi equipo, Contigo Callao, las alcaldías y más de 60 autoridades. Es una oportunidad de los chalacos para progresar. Haré un legado para mi familia. Progreso con base en unidad, no en división.

—¿Cuáles son las principales propuestas que marcarían su gestión?

—Haré un gobierno para los desfavorecidos por la pandemia, la inseguridad, la crisis política y social. Mi primer proyecto es un Mercado Mayorista con alimentos a precios económicos. Además, explotar la maricultura y mover un turismo gastronómico. Para buscar competitividad, manejaremos la inseguridad con los alcaldes porque en cada territorio es diferente, con tecnología en buena gestión. Y somos anticorrupción: manos limpias, gestión transparente, rendición de cuentas, entrar la Procuraduría, Contraloría, gerentes con protocolo de Servir y principalmente chalacos. El Callao para los chalacos. Si parto con esa responsabilidad social, lo demás viene: infraestructura, descongestionar la Faucett el primer año, hacer una escuela de policías para cubrir los 2.000 policías que faltan en el Callao…

—¿El Gobierno Regional financiaría una escuela de policías?

—Por supuesto. Para que trabajen con los serenazgos. Y la tecnología israelita tendremos presente con un acoplamiento desde el primer año. Con eso, podré entrar a la educación y salud. Ambas fueron transferidas a Callao en el 2003 sin presupuesto. Se tiene que reclamar al Gobierno nacional esa deuda social. Es deuda social, no un aumento de fondos.

—¿Eso implicará qué relación con el Gobierno? ¿Un enfrentamiento?

—De ninguna forma. Los chalacos respetamos la autoridad, pero exigimos . Sabemos nuestras obligaciones y derechos. Voy a reclamar a mi Gobierno nacional. Tendrá que haber un cronograma. Con eso, construiré el hospital de San José y el de Ventanilla en Pachacútec. El hospital Carrión necesita reconstruirse, me comprometo con fondos públicos. La educación la trabajaremos al más alto nivel. Crearé un Silicon Valley chalaco.

—¿Cómo es un Silicon Valley chalaco?

—Hemos identificado a 100 peruanos que quieren ayudar desde California, del Silicon Valley auténtico, a adaptar esa tecnología al Callao. Haremos drones acá y habrá transferencia tecnológica, de conocimiento. A los jóvenes chalacos y chalacas les tenemos que dar la oportunidad de tener una educación de alto nivel. Potenciaremos las carreras cortas y todo chalaco tiene que conocer inglés gratuitamente. Luego, entro a la reanudación económica.

—La reactivación…

—Reactivación y reanudar. Se necesita formalizar y crear un fondo de desarrollo regional que permita que lo que hace cada vez sea mejor. Nuestra propuesta es 10.000 nuevos puestos de trabajo, 10.000 nuevos emprendimientos, capacitaciones técnicas gratuitas, concursos y financiar 100 maestrías de todas las especialidades recurrentes del Callao en Europa para los chalacos. Y con la Universidad Nacional del Callao, crear becas para los chalacos.

—¿Y qué hacer contra las mafias y el sicariato?

—Nosotros sí los combatiremos. Con los alcaldes trabajaremos juntos. Para disminuir la delincuencia común, daremos oportunidades de trabajo con buena capacitación. La responsabilidad de la criminalidad a nivel nacional es del Gobierno nacional. Como gobernador, debo prestarle todo apoyo para que la Policía tenga éxito. Estamos dispuesto a darle gasolina, motos, cámaras. Los consejos de seguridad están armados, pero no están en ejecución. Se demoran un año para una compra de patrullero. No tienen competencia de gestión pública. No puedes entrar, como mi adversario, a aprender. Yo sé ese proceso. Vamos a apoyar al Gobierno nacional en todo sentido para que haya rápida respuesta. Eso también contra el sismo. Necesitamos plataforma y planes. Tenemos plan Callao Seguro.

—¿En qué consiste Callao Seguro?

—Es lo que el consejo ya aprobó con todas las partes que están de acuerdo. Se necesitan tantas cámaras lineales, pero han aparecido las esquineras que usan para poner papeletas. ¿Así vas a perseguir el crimen? Nada que ver. Ahora el reconocimiento del rostro está de moda en todo el mundo. Eso debemos hacer. Además, hemos tenido la feria internacional del Pacífico. Y con los alcaldes, vamos a reactivar los corredores turísticos seguros.

—¿Se ve como un modernizador del Callao?

—Tenemos que serlo. No es tarea de uno, es tarea de todo nuestro grupo. Tengo que aprovechar la oportunidad de tener 62 autoridades en conjunto y todos los partidos políticos que me están apoyando, sin pedir cuota de nada. Y tener la sociedad civil organizada.

—Otro problema que ha marcado el Callao es la corrupción, especialmente con Chimpum. ¿Qué significó para usted este episodio?

—Para mí, Chim Pum Callao significa la canción del Callao. Que se apropie un partido político me parece una aberración. Los resultados son evidentes. Yo no he estado en política, no me suena nada Chimpum, más que el grito del Boys, que soy hincha. ¿Qué hacer? Demostrar que somos anticorrupción. Primero, dar el ejemplo: ser manos limpias. Luego, contratar gente sin mancha viendo Servir, hacer que Procuraduría chequee a autoridades y gerentes, cumplir las normas del Consejo Anticorrupción, los protocolos ISO en procesos de compra y venta, y Contraloría para control concurrente en obras. Con eso, manejaremos el tema de la corrupción con bastante calidad. La corrupción se combate con el ejemplo. Cuando dejas las puertas abiertas o te encierras en tu oficina, habrá corrupción. El alcalde Spadaro y yo somos hombres de campo. He aprendido a socializar, he trabajado en la sierra, costa, amazonía. Y el Callao es un mini Perú y hay que respetar todas las culturas.

—A algunos de Contigo Callao, por su triunfo en tantas alcaldías y sus operadores, trae el recuerdo de Chimpum y ven un peligro de repetir esa experiencia. ¿Qué dice usted?

—Esa gente no sabe lo que habla… No somos Venezuela ni Cuba, allá sí hay concentración de poder, acá es un proceso de democracia en que hay el voto ciudadano… Hasta ahora no pueden sacar a Castillo porque ganó una elección democráticamente. En el Callao no necesitamos ningún Castillo más. Mi adversario ha sido candidato de Perú Libre… Cada autoridad tiene sus competencias: alcalde distrital, provincial, consejero, gobernador. ¿Qué concentración puede haber? Son cuatro, no uno ni dos ni tres. Ya vemos lo que sucede en el país. ¿Por qué suben las cosas? Porque tienes a Castillo. ¿Por qué pelea la gente? Porque tienes a Castillo. ¿Quién crea los problemas?... Está llevando al país al desastre.

—Si usted gana, tendrá que dialogar con él

—Por supuesto, así es la vida. El chalaco enfrenta los problemas y tomamos acuerdos.

—Lo cuestionan por su paso en el Gobierno regional de Dante Mandriotti. ¿Qué dice?

—Bien simple: se dieron cuenta quién soy. Mandriotti el día uno me designó y el día cinco, que se dio cuenta que soy un motor, él mismo me cesó. No fui gerente general de acuerdo a ninguna norma de la Contraloría, uno es gerente general cuando tiene más de seis meses en gestión. Yo demarco la cancha con todos los gobernadores regionales, no solo con él, porque yo desarrollé la ley de Gobiernos regionales con otro chalaco, Luis Thays Díaz, en el gobierno Toledo, en que hice la ley de bases de descentralización y gracias a eso el Callao se volvió región. Una cosa es ser gerente general, que no he sido, y otra es lo que he sido: Consejo Ciudad Puerto del Callao. ¿Qué significa? Trabajar con el sector privado. No he tenido nada que ver con la gestión, sino asesor cada mes. Soy un profesional reconocido en el Perú a nivel mundial y me pagan. Además, tengo mi empresa privada.

—¿Spadaro, líder del partido y alcalde electo, tendría influencia en su gestión?

—De ninguna forma. Él responde a la ley de municipalidades, yo a la de Gobiernos regionales, es elemental. Acá los partidos no tienen que ver. El líder del partido es líder del partido.

—¿La Costa Verde del Callao está bien o debe cambiar?

—No he hecho nada de la Costa Verde. Ahora que entro, la voy a ver. No está terminada tampoco. Una cosa es estar, pero no conozco ningún expediente técnico, no hay un cierre de balance. Creo que la Contraloría está supervisando esa obra y tiene que dar un informe completo. No puedo decir nada porque entrando con un comité sabremos de qué se trata.

—¿Qué opina del proyecto de la Vía Expresa Santa Rosa?

—Soy un ciudadano simple. Nunca he participado en eso... Cuando la gente no sabe, comete errores... No me metas en palabras de proyecto… Son obras del Ministerio de Transportes.

—¿Qué haría con el problema de vivienda y agua, sobre todo en Ventanilla y Mi Perú?

—Un gobierno regional y uno nacional deben trabajar de la mano con su alcalde provincial y distrital. El caso de Pachacútec es lo más dramático de una ciudad, socialmente, porque en 24 años no tiene pistas y veredas completas ni agua y desagüe. Con los alcaldes, iremos al Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Corporación Andina de Fomento a decirles que tenemos un expediente técnico de servicios públicos para que haya conexión en Ventanilla y Mi Perú. ¿Mi Perú debe esperar 20 años más? No merecemos ese tipo de Gobierno. Queremos que el Callao esté primero en Latinoamérica. Los chilenos, Ecuador, Sao Paulo, Río de la Plata nos están viendo. ¿Y nosotros vamos a estar discutiendo entre nosotros? ¿Así vamos a pasar la vida de una gestión pública? Yo no lo voy a permitir.