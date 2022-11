Lambayeque: candidato de Somos Perú al GR declina de participar en debate 24 horas antes

Jorge Pérez, candidato a gobernador regional de Lambayeque por Somos Perú, renunció a participar del debate electoral que programó el Consejo Regional de Decanos de Colegios Profesionales (Conredes) para este miércoles 9 de noviembre, en el marco de la segunda vuelta de las elecciones regionales.

El también excongresista plasmó su decisión a través de una carta que remitió este martes 8 de noviembre al presidente de Conredes, Carlos Burgos, a tan solo horas del evento, en el cual se expondría el plan de gobierno para el desarrollo de la región Lambayeque.

Carlos Burgos consideró la decisión de Jorge Pérez como una falta de respeto al pueblo lambayecano. “El candidato comunicó su participación en el debate, incluso el 31 de octubre último. En una reunión con la candidata a vicegobernadora regional y el personero legal de Somos Perú, Max Córdova, se finiquitaron las coordinaciones y la temática de la participación de Jorge Pérez. Entonces, ¿por qué a última hora toma la decisión de no asistir? Ello significa que no honró su palabra y actúa con irresponsabilidad”, expresó a La República.

Carlos Burgos aseguró que Conredes es una organización técnica y su objetivo es que la población conozca las propuestas de los candidatos regionales. Foto: Rosa Quincho/URPI-LR

Argumentos de Pérez

En el documento que remitió, el candidato regional especifica que no hay una respuesta de Conredes respecto a la carta que envió por la participación de la decana del Colegio de Periodistas en el evento, debido a que uno de sus parientes integra la lista de su oponente político .

Pérez también rechazó que Conredes haya cuestionado al Ministerio de Economía por no considerar a Lambayeque en el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible y afirma que es una verdad a medias. En esa línea, responsabilizó a las gestiones regionales de Alianza para el Progreso de este problema.

Por otro lado, aseguró que participará en el debate del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) .

Respuesta

Antes dichos fundamentos, Carlos Burgos, aseguró que la entidad que dirige es técnica y no política , y rechazó las acusaciones de parcialización. “Lo que dice el candidato Jorge Pérez no tiene asidero, no hay prueba alguna que demuestre que el debate está parcializado. Nuestro objetivo es que la ciudadanía conozca los planes de gobierno y emitan un voto responsable. Conredes está conformado por todos los decanos de todos los colegios profesionales”, subrayó.

Finalmente, el también decano del Colegio de Ingenieros de Lambayeque enfatizó que no es compresible el criterio de Jorge Pérez al responsabilizar a los gobiernos regionales del poco presupuesto que otorga el Ejecutivo para obras.

Conredes aseguró que el debate electoral sí se desarrollará este miércoles a las 9.00 a. m., en la sede del Colegio de Ingenieros, pero solo con la participación del candidato de Alianza para el Progreso, Alexander Rodríguez.