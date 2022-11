Rafael López Aliaga: JEE entregará credenciales a electo alcalde de Lima el 11 de noviembre

El presidente del Jurado Electoral Especial de Lima Centro, Bacilio Cueva Chauca, anunció este miércoles 2 de noviembre que el próximo viernes 11 de noviembre, Rafael López Aliaga, electo alcalde de Lima, recibirá su credencial.

“Podemos anunciar de forma oficial que el ganador ha sido el candidato de Renovación Popular, el señor Rafael López Aliga. (…) El 11 de noviembre, por la mañana, en el Colegio de Abogados de Lima, vamos a hacer la entrega de las credenciales a los regidores de Lima y al señor alcalde electo por la Municipalidad Metropolitana de Lima”, dijo Cueva en el canal oficial del Jurado Nacional de Elecciones.

Asimismo, se dará entrega de las credenciales a los electos regidores por Lima Metropolitana, que son un total de 39 personas. Estos pertenecen a Renovación Popular (21), Podemos Perú (7), Somos Perú (5), Frente de la Esperanza (3), Alianza para el Progreso (2) y Juntos por el Perú (1).

El presidente del JEE de Lima Centro explicó que Perú Libre y Avanza País no han conseguido ninguna regiduría porque “no han tenido la cantidad suficiente de votos y el porcentaje necesario para tener un regidor en la comuna metropolitana de Lima”.

Entre los regidores electos se encuentra José Luna Morales por Podemos Perú. Sin embargo, este está detenido luego de que el Poder Judicial dictara 34 meses de prisión preventiva en su contra por los presuntos delitos de organización criminal y cohecho activo específico.

En una entrevista que le realizó La República a Jorge Jáuregui, abogado en derecho electoral, sobre el caso, este detalló que Luna Morales no podrá asumir el puesto debido a que “está privado de su libertad”. Por consiguiente, no recibirá la credencial y tampoco podrá ejercer el cargo de regidor.