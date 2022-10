Apoyo al voto nulo crece en Moquegua, según sus promotores

Los promotores del voto nulo en Moquegua en las elecciones regionales, anunciaron que la campaña va sumando más simpatizantes a su objetivo: la nulidad de los comicios. El 04 de diciembre, 152.000 electores hábiles en Moquegua podrán elegir en una segunda vuelta a su gobernador o gobernadora para el periodo 2023-2026.

Emperatriz Vizcarra Helfer, vocera del colectivo que impulsa la campaña, explicó que existe un fuerte rechazo a los candidatos que pasaron a segunda vuelta, Jaime Rodríguez Villanueva (70) de Kausachum y Gilia Gutiérrez Ayala (32) de Somos Perú. Ambos cuestionados por su pasado político.

A Rodríguez, lo recuerdan como el exgobernador que aceptó en 2014 que “robó en carretilla” para compartir con el pueblo. A Gutiérrez, la señalan por haber sido prefecta en el gobierno del expresidente Martín Vizcarra, y prestar otros servicios como bachiller en derecho.

La dirigenta refirió que además de ello, ambos candidatos permanecen en silencio respecto a varios problemas de la región, como la contaminación de pobladores con metales pesados en la sangre, las políticas que se tendrán con la gran minería, y las políticas sociales.

En la primera vuelta, en Moquegua los votos nulos y blancos sumaron 23.763, mientras que las personas que no acudieron fueron 29.000. Emperatriz Vizcarra confía en que se mantenga el voto nulo, y se sumen los electores que votaron por otros candidatos en primera vuelta. Por ejemplo, el partido Podemos, ocupó el tercer lugar y obtuvo 18 mil 293 votos.

La ley señala que las elecciones pueden tener nulidad parcial si los votos nulos o en blanco, superan los dos tercios del número de votos válidos. “Moquegua no está dispuesta a elegir entre el mal menor, no más. Nuevas elecciones tendrían un costo, pero más le costará a la región tener autoridades que no los representen”, dijo Vizcarra.