¿José Luna Morales podrá asumir como regidor luego de dictarse prisión preventiva en su contra?

Este lunes 17, el juez Jorge Luis Chávez Tamariz, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, dictó 34 meses de prisión preventiva contra José Luna Morales —virtual regidor de Lima Metropolitana por el partido Podemos Perú— por los presuntos delitos de organización criminal y cohecho activo específico.

En el marco de este reciente suceso surge la duda si es que tiene la posibilidad de asumir el cargo de regidor tras dictarse dicha medida en su contra.

El abogado en derecho electoral Jorge Jáuregui explicó a La República que José Luna Morales no podrá asumir el puesto dado que “estaría privado de su libertad”. Esto conllevaría a que no reciba la credencial, lo que impediría así que ejerza el cargo de regidor.

“Si está privado de su libertad por una decisión judicial, incluso siendo temporal, no podría recibir la credencial. Si no participa del acto de recepción por estar privado de su libertad, no podría asumir el cargo”, explicó a este medio.

Jáuregui detalló la importancia de recibir las credenciales, ya que este es “el artificio jurídico que transforma a una candidatura electa en una autoridad”. Para que esto se materialice es necesario que haya una “asunción del cargo”. “Es un acto formal en el que acuden y quedan instalados como alcaldes y regidores en funciones, pero hasta que eso pase son personas electas”, afirmó.

“Si una persona elegida no recibe la credencial, por lo tanto no puede juramentar y no va a poder ejercer el cargo aun cuando sea elegido. Va a quedar en una suerte de suspensión”, puntualizó.

En esa línea, el especialista detalló cuál sería el procedimiento para que una persona cubra el escaño que dejaría libre José Luna Morales. En principio, el Jurado Electoral Especial (JEE) tendría emitir una resolución en la que disponga que las credenciales se le da al siguiente en la lista.

“Tendría que asumir el siguiente en la lista y así completar el número de escaño porque el sistema electoral municipal es un sistema mayoritario con premio a la mayoría. ¿Qué significa eso? Que los partidos presentan candidaturas a través de una lista conformada por la persona que postula al cargo de alcalde y las que postulan al cargo de regidor. Si al partido le toca cierto número de escaños, tiene que cumplir con ese número de regidores para cubrirlos”, manifestó Jáuregui.

“El partido ya propuso una cantidad de candidatos y el JEE le va a asignar a los candidatos que pueda asumir. Si están privados de su libertad, no podrían. Considero que el Jurado Nacional de Elecciones, a través del JEE, deberá entregar las credenciales a las personas habilitadas”, agregó.

En otro momento, Jorge Jáuregui, abogado en derecho electoral, señaló que si a José Luna Morales se “le levanta la privación de la libertad, tendría que asumir el cargo de regidor porque ha sido elegido por votación popular”.