Piura: Luis Neyra cuestiona debate en Cámara de Comercio, asegura que condiciones no estarían “parejas”

El candidato al Gobierno Regional de Piura por el movimiento Contigo Región, Lucho Neyra, se pronunció sobre el próximo debate que organizará la Cámara de Comercio de Piura en el marco de la segunda vuelta de las Elecciones Regionales y Municipales 2022; del que también participaría Reynaldo Hilbck, de Unidad Regional.

El postulante sostuvo que las condiciones no serían “parejas” y que no estaría dispuesto a asistir a una “trampa”. En esa línea, pidió “consensuar los temas” que se abordarán en el debate entre los representantes de ambos movimientos regionales .

Se realizará una segunda vuelta en el departamento de Piura para elegir al gobernador regional. Foto: ODPE Piura

“Mi secretario de general acaba de enviar un documento señalándoles que si no aceptan que las condiciones estén parejas y los términos estén claros no vamos asistir a ningún debate, así sea de la Cámara de Comercio. Ellos representan un grupo de empresarios”, dijo.

Cuestiona

El candidato brindó estas declaraciones durante el Encuentro Regional de Mujeres Rurales que se realizó en la Universidad Nacional de Piura el día viernes 14 de octubre. Además, cuestionó que su contendiente no haya asistido a esta actividad. “Aquí hemos venido hoy, el otro candidato no y no estamos diciendo que se ha corrido”, declaró.

En respuesta, por medio de sus redes sociales, el exgobernador señaló que la virtual consejera por la provincia de Morropón, Karolina Morales, fue quien representó al movimiento Unidad Regional en el evento organizado por Centro de Investigación y Promoción del Campesinado.

Excandidatos comentan

Cabe señalar que se ha cuestionado que Neyra no haya asistido a los debates coordinados por organizaciones civiles. Angélica Palomino, de Piura Renace, apuntó que su ausencia no habría permitido conocer con claridad sus propuestas en la primera vuelta.

Por su parte, Edward Zarate de Alianza para el Progreso pidió a los candidatos participar de los debates para que la población conozca sus propuestas a profundidad, ya que en los mítines se limitarían a llegar a sus propios afiliados. “Es importante escuchar a los dos (postulantes), máxime cuando uno de ellos no participaba en las convocatorias que hacían las diferentes instituciones en primera vuelta”, declaró el excongresista.