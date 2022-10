Crece la tendencia que los gobiernos regionales “no sirven de mucho”

El Observatorio Regional 50+1 hizo seguimiento a la campaña que devino en la elección de gobernadores y alcaldes del país el domingo pasado.

Paolo Vilca, coordinador de este colectivo, sostiene que este proceso estuvo marcado por “la indiferencia”. A tres semanas del 2 de octubre, 79% de consultados para una encuesta nacional no sabía por cual candidato votar .

La tendencia “del desinterés” viene en alza desde 2018. Hay un desencanto natural con la política y actores vinculados a la ineficiencia y corrupción. La poca eficacia de las administraciones regionales ha llevado a algunos a la siguiente deducción: “ si no existieran los gobiernos regionales no pasaría nada ”, dice Vilca.

El especialista añade que las gestiones regionales no impactan en la calidad de vida de los ciudadanos . Afirma que más utilidad tienen los gobiernos municipales, cuyas competencias son limpieza pública y seguridad ciudadana, más cercanas a los vecinos. Los gobiernos regionales tienen competencias compartidas con el gobierno nacional en educación y salud, los hospitales y las escuelas siguen mal.

No solo hubo gestiones muy deficientes también gobernadores sin liderazgo. Vilca se pregunta: ¿y cómo podrían desempeñarlo si de los 25 elegidos en 2018, solo 15 permanecen en sus cargos y a los demás se les retiró por corrupción?

El caso más palpable lo representa Elmer Cáceres Llica en Arequipa, hoy preso en el penal de Socabaya, acusado de liderar una organización criminal en el Gobierno Regional de Arequipa. Walter Aduviri ganó las elecciones en Puno en primera vuelta. A los meses lo sacaron por una sentencia judicial, lo sucedió Agustín Luque también con prisión preventiva por un caso de colusión agravada con una empresa china.

Relación con el gobierno

¿Cuál será la posición de las nuevas autoridades regionales y municipales con relación al gobierno nacional? Vilca cree que pocos apostarán por la posición suicida de Rafael López Aliaga.

El electo alcalde limeño rechaza cualquier reunión con el presidente Castillo . Gobernadores y alcaldes nuevos tomarán una posición neutral, ni a favor ni en contra, señala.

En su enfrentamiento con el Congreso, el presidente Martín Vizcarra(2020-2021) solía aparecer en la foto con los gobernadores o alcaldes, como una muestra de espaldarazo nacional.

Es cierto, Castillo mediante un tweet invitó a trabajar a las autoridades elegidas, sin embargo, no aprecia condiciones en el Ejecutivo para buscar una alianza con los gobiernos subnacionales. “ No tienen operadores, no veo a Aníbal Torres en ese papel ”, señaló.

Las segundas vueltas

En comparación a las elecciones regionales de 2018, habrá menos segundas vueltas este año. En 2022 hubo 15, ahora serán nueve. La razón, Vilca explica que en este proceso aumentó el ausentismo electoral, el voto blanco y nulo. Eso permitió a muchas candidaturas traspasar el 30% con el voto válido. “Pasaron raspando, si el requisito hubiese sido como la elección nacional (50%) ninguno habría alcanzado ese porcentaje.

También influyó el peso de los candidatos. Los ganadores tuvieron arrastre: ganaron “los conocidos”, “los persistentes” o quienes tuvieron un buen equipo de campaña. En Arequipa, Rohel Sánchez, antes de lanzarse a la arena política, era conocido por haber gestionado la Universidad Nacional de San Agustín ( Unsa), además tuvo un potente despliegue de campaña. Werner Salcedo postula al gobierno regional de Cusco y al congreso desde 2011 con diversas camisetas. Esta vez no hubo espacio para los outsiders sorpresivos.